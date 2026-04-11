El CN Manresa cau davant el CN Metropole en un duel marcat per la superioritat canària

L'Adbisio ETL Global CN Manresa ha perdut aquest dissabte davant el CN Metropole per 10-15 en un partit en què el conjunt canari ha imposat la seva superioritat des dels primers minuts.
Un inici contundent dels visitants
El partit s'ha decantat ràpidament a favor dels visitants, que han sortit amb intensitat per evitar qualsevol sorpresa després de la derrota encaixada a casa seva en la primera jornada d'aquesta segona fase. Un primer parcial molt sòlid dels canaris, tant en defensa com en atac, ha dificultat enormement les opcions dels bagencs.
El CN Metropole ha controlat totes les facetes del joc davant un Manresa voluntariós però superat per un rival més experimentat i amb una plantilla més compensada.
Reacció tardana dels bagencs
No ha estat fins al quart període, amb el partit ja pràcticament resolt, que els jugadors dirigits per Torilo han aconseguit millorar les seves prestacions ofensives i superar amb més continuïtat la defensa rival, oferint una millor imatge davant la seva afició.
Entre els aspectes destacats del conjunt manresà, cal remarcar el debut de M. Rey, que s'ha estrenat amb gol, així com el paper de M. Puerta, determinant en tasques defensives i en la construcció del joc. També ha sobresortit l'encert anotador d'I. Martínez.
Un repte davant rivals d'alt nivell
Tot i la derrota, el CN Manresa continua competint en aquesta fase contra equips que aspiren a l'ascens a la primera divisió. Amb l'objectiu de la temporada ja assolit, els bagencs afronten aquests compromisos com una oportunitat per seguir creixent davant rivals d'alt nivell.