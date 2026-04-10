10 de abril de 2026

La Joviat es classifica per a les semifinals de la Copa Colegial amb una victòria ajustada

Els manresans superen l'INS Manuel de Cabanyes per 42-41 i el Bages tindrà representació a semifinals tant en categoria masculina com femenina

  • Martí Morera ha estat el jugador de la Joviat més destacat del partit -

Publicat el 10 d’abril de 2026 a les 19:36
Actualitzat el 10 d’abril de 2026 a les 19:49

La Joviat de Manresa s'ha classificat per a les semifinals de la Copa Colegial catalana després d'imposar-se per un ajustat 42-41 a l'INS Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú en un duel intens que s'ha decidit en els darrers instants. Amb aquest resultat, el Bages tindrà presència entre els quatre millors equips tant en categoria masculina com femenina.

Un partit resolt al límit

L'enfrontament ha estat marcat per la igualtat i les constants alternatives en el marcador. La Joviat ha començat lleugerament per davant, tancant el primer quart amb un 15-14, i ha mantingut un avantatge mínim al descans (22-20). La dinàmica s'ha repetit al tercer període, amb un 31-29 que deixava tot obert per als darrers minuts.

En el tram final, cap dels dos equips ha aconseguit trencar el partit, i la tensió s'ha mantingut fins a l'últim segon, quan els manresans han sabut gestionar millor els moments decisius per assegurar la victòria per la mínima.

Semifinals definides

El jugador més destacat del conjunt manresà ha estat Martí Morera, autor de 16 punts i dues recuperacions. Ara, la Joviat afrontarà les semifinals contra el Sant Gervasi de Mollet el proper dimarts, en un horari encara per confirmar.

En categoria femenina, el Paidos també serà present a semifinals després de la seva classificació a finals de març. Les santfruitosenques s'enfrontaran al Santa Anna de Mataró aquest divendres a les 3 de la tarda.

El Nou Congost acollirà la final

La final de la Copa Colegial de Catalunya es disputarà al pavelló Nou Congost de Manresa, que es convertirà en l'escenari decisiu d'una competició on el bàsquet bagenc ha aconseguit situar-se entre els grans protagonistes.

