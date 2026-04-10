El Baxi Manresa busca trencar la mala ratxa contra el Joventut

El Baxi Manresa rebrà el Joventut de Badalona (diumenge, 12.00h. Esport3 i DAZN) en la segona matinal de bàsquet consecutiva al Nou Congost. El derbi de la vint-i-sisena jornada arriba amb una barreja de sensacions al cantó bagenc. Per un cantó, la bona imatge malgrat la derrota davant el Baskonia de fa una setmana. I per l'altre, el sentiment de frustració que va verbalitzar Diego Ocampo just després del duel contra el conjunt basc. La fase regular encara la recta final. L'equip manresà conserva tres victòries de marge sobre la zona de descens. Però les nou victòries que figuren al seu caseller no són suficients a dia d'avui per donar res per fet. Una victòria contra l'equip verd-i-negre seria un autèntic respir.
Louis Olinde ha millorat respecte setmanes anteriors i fa entrenaments amb "contacte controlat". L'alemany no estarà disponible contra el Joventut però la setmana vinent podria entrenar ja amb la resta de l'equip. Tot i això, des del Baxi Manresa no arriscaran més del compte. El principal objectiu és evitar que Olinde rebi un altre cop. També segueixen de baixa Hugo Benítez, Retin Obasohan i Gerard Fernández. Qui més a prop està de tornar a les pistes és Dani Pérez. El base entrena cada dia una miqueta més i és dubte per tornar al roster aquest cap de setmana. Diego Ocampo tampoc correrà cap risc amb el jugador de l'Hospitalet de Llobregat.
David Duke continua amb el seu procés d'adaptació a l'equip manresà. El seu entrenador el defineix com "un jugador amb molt energia i molt receptiu. Ens ajudarà molt en defensa i és un gran penetrador. També voldríem que ens ajudés més en el rebot".
Malgrat la mala ratxa de derrotes, el Baxi Manresa ha competit contra l'UCAM Murcia i el Baskonia. Ocampo ho relativitza. "Depèn com ho vegis. Amb les baixes que tenim podrien haver passat altres coses. Gràcies als jugadors que tenim, la forma d'entrenar, la fidelitat a una idea i els nostres seguidors podem competir. Ens falta una passa que crec que podem fer des de la bona feina i creure en el procés. Ens hem de centrar en això i no en el resultat", explica el tècnic de l'equip manresà.
El Joventut afronta la jornada enmig del play-off de quarts de final contra l'AEK d'Atenes a Europa. La victòria de l'equip de Dani Miret dimarts passat a l'Olímpic de Badalona va forçar un partit de desempat que es jugarà la setmana vinent a la capital grega. Jugar la Final Four de la Basketball Champions League a Badalona és gairebé una obligació per als badalonins. Aprofitar una possible ansietat de la Penya, ni que sigui subliminal, pot ser una via que pot explotar el Baxi Manresa.
Els badalonins no podran comptar amb Ante Tomic ni Simon Birgander, les seves dues referències al joc interior. Ocampo està atent a la reacció i canvis tàctics que pugui introduir el seu rival. Però destaca la qualitat que tenen Michael Ruzic i Miguel Allen que actuen en les mateixes posicions. "Són jugadors amb talent i s'han adaptat. Els seus entrenadors han fet una gran feina", valora Ocampo.
Allen ha parlat en nom del Joventut de Badalona. El pivot canari té clar que diumenge "es viurà un partidàs". Pel què fa al seu equip "el veig molt bé. Ara que no tenim pivots estem ajudant tots en el què podem". I de cara al decisiu duel de la setmana que ve contra l'AEK d'Atenes creu que no és el moment de pensar-hi.
Carlos Peruga, Raúl Zamorano i David Sánchez Benito arbitraran el partit.