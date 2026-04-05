Diego Ocampo parla de frustració després de la derrota

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha parlat de frustració en diverses de les seves respostes després de la derrota contra el Baskonia. Frustració en les errades en diversos llançaments o frustració en cistelles de mèrit de jugadors rivals en accions en l'u contra u. També ha parlat de la frustració quan l'esforç no obté el reforç immediat que sempre aporta un triomf. Tot i aquestes males sensacions, Ocampo creu que el Baxi Manresa l'ha gestionat prou bé.
El tècnic gallec, tot i la derrota, s'ha mostrat una vegada més content amb la mentalitat dels seus jugadors i ha indicat el fet de no rendir-se com el camí per aconseguir la victòria.
David Duke Jr. ha debutat amb el Baxi Manresa. El seu entrenador s'ha mostrat doblement content. Primer per l'esforç que ha fet el club per dur un jugador que reforci la plantilla. I després de l'aportació d'un jugador que arriba amb una implicació màxima.
No hi ha novetats en l'estat dels jugadors lesionats. Ocampo entén que alguns aspectes siguin complicats per a la gent que no viu el dia a dia de l'equip. Però no ha volgut fer cap mena de pronòstic sobre cap retorn a les pistes. Novament, per no generar frustració.
Paolo Galbiati es mostra satisfet dels darrers minuts que ha fet el seu equip
Per part del Baskonia, Paolo Galbiati, s'ha mostrat molt content de la feina col·lectiva que han fet els seus jugadors en una setmana en què han tingut tres partit i que han arribat al Nou Congost una mica curts d'energia, L'italià ha elogiat tot el seu equip. Un exemple ha estat Trent Forrest a qui ha qualificat de "professor". L'entrenador visitant ha afegit que necessitat tota la seva plantilla per tirar endavant el què resta de temporada.
La clau de la victòria baskonista quan el seu equip perdia de quatre punts a manca de dos minuts ha estat la "sang freda i la bona defensa".