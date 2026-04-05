El Baxi Manresa fa suar el Baskonia fins al final (83-88)

Partit dels que fan emoció al Nou Congost. Baxi Manresa i Baskonia han jugat un partit d'aquells que tan agraden als aficionats. Els bagencs han fet una bona sortida i s'han mantingut dins el partit tota l'estona. Fins i tot, quan al tercer quart els vitorians semblaven posar la directa els manresans s'han recuperat. El cara o creu final l'ha decidit la qualitat dels jugadors vitorians.
Eli Brooks, Agustín Ubal, Álex Reyes, Gustav Knudsen i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han format el quintet inicial del Baxi Manresa. Trent Forrest, Rafa Villar, Gytis Radzevicus, Eugene Omoruyi i Jesse Edwards. La bona sortida en defensa i l'encert de Reyes han permès un primer avantatge del conjunt local (8-2, minut 3). A més, el Baxi Manresa havia aturat la sortida sovint demolidora del conjunt vitorià. I controlava el rebot defensiu. La renda local ha crescut fins als vuit punts després d'una contra culminada per Knudsen. Les rotacions introduïdes per Paolo Galbiati han donat momentàniament els seus fruits. Els manresans ho han aturat gràcies a la seva habilitat en forçar personals al rival. Pierre Oriola i David Duke han estat encertats des del punt de tir lliure. La goma que ha fet el marcador al primer tram ha estat satisfactòria per al Baxi Manresa (25-21, minut 10).
Els bagencs han contingut una nova empenta visitant. Brooks sumava bones accions per mantenir el seu equip al davant. Els tirs lliures tornaven a ser cabdals. Fins que l'atac del Baskonia s'ha afinat. Per primer cop al matí, els de Galbiati han aconseguit posar-se al davant. Primer per un sol punt i després per un marge que ha arribat als cinc gràcies a l'encert exterior. Una jugada embolicada l'ha resolta Oriola per fixar el 41-44 que reflectia el marcador al descans.
Un parcial de 5-0 avançava de nou el Baxi Manresa. Els vitorians tenien mala sort quan Kobi Simmons queia lesionat. El nord-americà marxava a la banqueta queixant-se del turmell i sense poder recolzar el peu a terra. Els visitants no han notat massa aquesta baixa. Han retornat el parcial incrementat fins al 0-10 (48-54, minut 26). Ferran Bassas ha sumat quatre punts seguits. Després ha repartit una assistència a Kao per mantenir les esperances locals. Reyes i Duke s'han unit al badaloní per acostar el desavantatge manresà a mínims (60-61, minut 28). El temps mort demanat per Galbiati no ha aturat el Baxi Manresa que s'ha avançat un altre cop amb els primers dos punts d'Ubal. La tensió s'ha traslladat al parquet. Les protestes de la banqueta local han desencadenat una tècnica que Timothé Luwawu-Cabarrot ha aprofitar per igualar el marcador (65-65, minut 30).
La igualtat ha seguit al marcador. Reyes i Kao sumaven punts valuosos per impedir que el Baskonia s'escapés. El 2+1 de l'africà signava un nou empat. Aquest cop a 72. Bassas ha buscat el pivot en diverses ocasions. Algunes pilotes eren força dificultoses. Fins i tot, per algun jugador que posseeixi les molles que té Kao a les cames. Altres eren més senzilles. El base també tenia el dia en el tir. Un llunya triple del de Badalona posava el 77-75 al marcador (minut 37). El partit encara tres minuts trepidants. El Nou Congost bullia i Oriola des del centre del camp esperonava els aficionats. Dos tirs lliures d'Ubal incrementaven la renda local fins als quatre punts. Però un parcial de 2-6 posava les enèsimes taules amb poc menys d'un minut i mig per jugar (81-81). Un triple d'Oriola ha fet la corbata mentre que a l'altre cantó Forrest sumava un 2+1 mortal. Bassas tampoc ha trobat cistella. Malgrat la bona defensa del Baxi Manresa al següent atac del Baskonia el rebot ha anat als bascos que no han errat des del punts de personal. Ha estat la sentència que les personals a la desesperada no han pogut canviar (83-88).
Incidències: Antonio Conde, Alberto Sánchez Sixto i Esperanza Mendoza han dirigit el partit. Han eliminat Eli Brooks. Xevi Pujol, exdirector esportiu del Baxi Manresa, ha rebut l'ovació del públic quan ha sortit al parquet a saludar.