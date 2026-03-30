El Paidos femení es planta a semifinals de la Copa Colegial de Catalunya

L'equip femení de bàsquet de l'escola Paidos ha aconseguit la classificació per a les semifinals de la delegació catalana de la Copa Colegial després de superar amb claredat l'Escola Andorrana de Batxillerat per 37-88 en un partit dominat de principi a fi.
Domini des del primer minut
El conjunt del Paidos va imposar el seu ritme des de l'inici del partit disputat aquest divendres a Andorra, mostrant un joc col·lectiu molt sòlid que li va permetre obrir ràpidament diferències en el marcador.
La superioritat de les jugadores santfruitosenques es va mantenir durant tot l'enfrontament, en un duel en què van saber aprofitar la seva intensitat defensiva i l'encert ofensiu per consolidar una victòria àmplia i sense discussió.
Una gran actuació col·lectiva i una MVP destacada
L'equip va estar acompanyat per prop de 200 persones, entre alumnes i famílies, que es van desplaçar fins a Andorra per donar suport a les jugadores després d'haver-se proclamat campiones de la competició a la Catalunya Central.
En l'apartat individual, va destacar especialment Lila Puig, escollida MVP de la jornada amb 24 punts de valoració. La jugadora va anotar 7 triples, quedant-se a només un del rècord de l'edició, i va finalitzar el partit amb 24 punts, liderant l'atac del seu equip.
El conjunt santfruitosenc està format per Lila Puig, Laia San Nicolas, Mireia Pich, Jana Riba, Mariona Sanglas, Xènia Alberch, Martina Planas, Laia Muncunill, Marta Holgado, Gisela Campos, Ada Gannau, Nina Clotet i Xènia Iglesias.
Reconeixement institucional i suport a l'equip
L'Ajuntament ha volgut felicitar l'equip per l'esforç, el compromís i l'esperit col·lectiu, així com la tasca de l'entrenador Luis González i del cos tècnic. També ha animat la ciutadania a continuar donant suport a les jugadores en la següent fase.
En categoria masculina, la Joviat de Manresa disputarà el seu compromís de quarts de final el proper 9 d'abril contra l'Institut Manuel de Cabanyes.