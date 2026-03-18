Paidos i Joviat es coronen campions de la Copa Colegial de la Catalunya Central

Els equips de l'Escola Paidos i de Joviat s'han proclamat campions de la Copa Colegial de la Catalunya Central en categoria femenina i masculina, respectivament, en una jornada final disputada aquest dilluns a Vic. Amb aquests resultats, tots dos centres es consoliden com a referents del bàsquet escolar al territori i asseguren la seva presència a la següent fase de la competició.
El Paidos domina la final femenina
En categoria femenina, l'equip del Paidos es va imposar amb autoritat a La Salle Manresa per 47 a 71 en una final que va controlar des dels primers minuts. El conjunt manresà va mostrar solidesa tant en defensa com en atac, fet que li va permetre obrir distàncies progressivament al marcador.
El triomf té un valor afegit, ja que l'equip està format per jugadores d'entre segon i quart d'ESO, que han competit contra equips amb jugadores de més edat, principalment de Batxillerat. En l'àmbit individual, Jana Riba va ser distingida com a millor anotadora (MVP Scorer) de la final, gràcies a una actuació decisiva.
Amb aquesta victòria, el Paidos accedeix als quarts de final de la Copa Colegial Catalunya, on s'enfrontarà a l'Escola Andorrana de Batxillerat el proper 27 de març.
Joviat revalida el títol masculí
En la competició masculina, el triomf va ser per a Joviat, que va revalidar el títol aconseguit en l'edició anterior després de superar el Mig-Món de Súria en la final. L'equip manresà confirma així la seva regularitat i el seu domini en aquesta competició a la Catalunya Central.