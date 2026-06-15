Enderroquen Cal Gamba després de declarar-se en ruïna al barri de la Parada

L'edifici conegut com a Cal Gamba, situat al número 42 del Camí Vell de Santpedor de Manresa, ja ha estat completament enderrocat. L'actuació arriba després que el passat 28 de maig es declarés la ruïna de l'immoble i es notifiqués als seus ocupants l'obligació d'abandonar-lo.
L'enderroc culmina dues setmanes després de la declaració de ruïna
Cal Gamba, una edificació situada al barri de la Parada, just davant de l'escola La Séquia, ha desaparegut definitivament del paisatge urbà després que els treballs d'enderroc iniciats l'1 de juny hagin finalitzat en els darrers dies.
L'actuació es va desencadenar després que el 28 de maig es declarés oficialment la ruïna de l'edifici. La resolució va comportar la notificació del desallotjament als ocupants de l'immoble, que finalment van abandonar-lo de manera voluntària abans de l'inici de les obres.
La situació de degradació de la finca havia generat preocupació pel seu estat de conservació i pels riscos associats a la seguretat de l'edifici.
Un immoble que havia generat conflictes veïnals
Més enllà de l'estat estructural de la construcció, l'actitut els seus habitants havia estat motiu de queixes per part de veïns del sector durant els darrers temps. L'immoble havia esdevingut un focus de problemes de convivència al barri, una circumstància que havia provocat malestar entre els residents de l'entorn.
La sortida voluntària dels ocupants va permetre iniciar l'enderrocament sense necessitat d'executar mesures coercitives ni procediments addicionals per fer efectiu el desallotjament.
Una actuació executada per la Junta de Compensació
Els treballs han estat impulsats per la Junta de Compensació del sector, una entitat urbanística col·laboradora de caràcter privat integrada pels propietaris dels terrenys inclosos en l'àmbit de desenvolupament urbanístic corresponent.
Aquestes juntes tenen la funció de gestionar i executar les actuacions necessàries per a la transformació urbanística dels sectors afectats, assumint de manera conjunta les obres i els costos derivats del desenvolupament dels terrenys.
En aquest cas, la Junta de Compensació ha estat l'encarregada de promoure i executar l'enderrocament de Cal Gamba, una actuació que s'emmarca en el procés de desenvolupament urbanístic previst per a aquest àmbit del barri de la Parada.
Un nou pas en la transformació del sector
La desaparició de l'edifici representa un nou pas en l'evolució urbanística d'una zona de la ciutat pendent de completar el seu desenvolupament. Amb l'enderrocament ja finalitzat, s'elimina una construcció que havia estat declarada en ruïna i que, en els darrers anys, havia estat associada tant a problemes de conservació com a conflictes de convivència.
L'espai queda ara a disposició de les futures actuacions previstes dins del sector urbanístic, en un àmbit que continua immers en el seu procés de transformació i ordenació.