Roc Argemí s'imposa a la Copa Catalana de Kick-boxing en categoria júnior

El lluitador d'Esport7 Roc Argemí va aconseguir la victòria dissabte a la Copa Catalana de Kick-boxing, disputada al Poliesportiu SA-FA de Gavà. El competidor bagenc es va imposar en la categoria júnior de menys de 74 quilos, en la modalitat de kick light, després d'un combat exigent resolt per decisió dels àrbitres.
Un combat treballat fins al final
Argemí va afrontar un enfrontament disputat a dos assalts de dos minuts en què va destacar per la seva capacitat de combinació entre el treball de mans i els lowkicks. Segons el seu equip tècnic, aquesta estratègia havia estat preparada específicament per maximitzar la puntuació durant el combat.
Malgrat la intensitat del rival i diversos moments de dificultat provocats pel seu colpeig, el competidor d'Esport7 va mantenir la concentració i va saber gestionar el desenvolupament del combat fins a obtenir el veredicte favorable dels jutges.
Reconeixement al treball de l'equip
La victòria arriba després de setmanes de preparació sota la direcció de l'entrenador Jorge Closas. Des del club destaquen tant el resultat esportiu com la maduresa mostrada pel jove competidor durant el combat.
La representació d'Esport7 a Gavà també va comptar amb el suport d'Adam i Sergi, del Pugnator Castellet, que van participar en la competició, així com dels membres de l'equip Jordi Benito i Jordi Salazar, que es van desplaçar fins a la localitat del Baix Llobregat per donar suport tècnic i anímic als esportistes.