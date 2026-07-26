Max Gaspà seguirà la seva carrera a la lliga universitària nord-americana

Max Gaspà ampliarà la llista de jugadors del Bàsquet Manresa que inicien l'aventura americana. El combo que la temporada passada va alternar l'equip U22 amb la primera plantilla bagenca ja fa dies que va anunciar el seu adeu a l'equip bagenc. Passades unes setmanes s'ha conegut que Gaspà jugarà a la universitat de Bradley la propera temporada.\r\n\r\nEl barceloní ha jugat tretze partits amb el primer equip manresà repartit entre les temporades 2024-25 i 23025-26. El darrer curs n'ha jugat onze amb unes mitjanes de 2,9 punts, 1 rebot, 0,9 assistències i 3,5 de valoració en 9,20 minuts sobre el parquet.\r\n\r\nGaspà s'afegeix a una llista que comença a poblar-se any rere any. Aquesta temporada, Gustav Knudsen també ha deixat el Nou Congost per emprendre rumb a San Francsico. La temporada passada va ser Musa Sagnia qui va fitxar per l'NC State Wolfpack. I més enrere, Bruno Alocen va emprendre via als Estats Units d'Amèrica a través de l'Idaho State Bengals. A aquesta llista s'hi podria afegir Mario Saint-Supéry que va jugar cedit a Manresa per part de l'Unicaja Màlaga, però que ja no va tornar al seu club de procedència per comprometre's amb la universitat de Gonzaga.\r\n