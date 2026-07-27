El CE Manresa passa les revisions mèdiques abans d'afrontar el repte de la Segona Federació

El primer equip del Centre d'Esports Manresa ha iniciat la preparació per a la temporada 2026-2027 amb les habituals revisions mèdiques i físiques al Centre Integral de Medicina de l'Esport, Traumatologia i Rehabilitació (CIMETIR) de la Clínica Sant Josep. És la cinquena temporada consecutiva que el conjunt manresà confia en aquest servei per valorar l'estat dels jugadors abans de començar els entrenaments d'un curs que estarà marcat pel retorn a la Segona Federació.
Les revisions incorporen el nou especialista del CIMETIR
Les proves han estat coordinades enguany pel doctor Bernat Morist Beltran, recent incorporat al CIMETIR com a especialista en Medicina de l'Educació Física i l'Esport. Morist compta amb experiència en l'àmbit de l'esport d'elit, després d'haver format part dels equips mèdics de diverses seleccions internacionals i del Barça d'hoquei patins.
Segons explica el mateix doctor, aquestes revisions permeten obtenir "paràmetres analítics que permeten fer un control i seguiment de l'estat físic d'aquella persona i adaptar l'avaluació en funció de l'esport que practica".
Els nous fitxatges del CE Manresa -Santiago Guzmán, Óscar Gómez, Oussama Boukir, Josep Lluís Díaz Puchito i Iván Tebar- també han superat els exàmens mèdics i les proves d'esforç abans d'incorporar-se als entrenaments.
Una avaluació completa de l'estat físic
La revisió esportiva inclou una cineantropometria per analitzar la composició corporal, un electrocardiograma en repòs, una exploració de l'aparell locomotor, un test de potència de salt i una prova d'esforç màxima.
En el cas dels futbolistes, l'avaluació posa un èmfasi especial en les capacitats respiratòries i cardiovasculars, sotmetent els jugadors a un esforç físic intens per analitzar la resposta i la recuperació del sistema cardiocirculatori.
Una temporada marcada pel retorn a la Segona Federació
El CE Manresa afrontarà la temporada 2026-2027 després d'haver aconseguit el segon ascens en quatre anys, que li permet competir de nou a la Segona Federació. El club manté el bloc principal de la plantilla de la temporada passada, reforçat amb diverses incorporacions joves, i continua apostant pel futbol base com a via per consolidar un projecte esportiu arrelat al territori.
Abans de l'inici de la competició oficial, l'equip disputarà una exigent pretemporada amb partits davant rivals de categories superiors, com el CE Sabadell, l'Europa o el Sant Andreu, amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions al debut a la Segona Federació sota el lema de la campanya de socis Tornem per quedar-nos.