El CE Manresa obre la campanya de socis amb descomptes fins al 5 d'agost

El CE Manresa ha posat en marxa la campanya de socis per a la temporada 2026-27 coincidint amb el retorn de l'equip a Segona RFEF. El club ha escollit el lema Tornem per quedar-nos per encarar el nou curs i ha fet una crida a l'afició perquè doni suport a l'equip en una temporada que considera clau.
Descomptes durant les primeres setmanes
La campanya d'abonaments ja està oberta i mantindrà preus reduïts fins al pròxim 5 d'agost. A partir del dia 6, les quotes s'incrementaran en totes les categories.
Fins al 5 d'agost, l'abonament jove, adreçat a persones d'entre 18 i 24 anys, tindrà un preu de 40 euros, mentre que els jubilats podran fer-se socis per 55 euros. La quota de soci numerari serà de 95 euros i la de soci protector, de 150 euros.
Un cop finalitzi aquest període promocional, els preus passaran a ser de 60 euros per als joves, 75 euros per als jubilats, 110 euros per als socis numeraris i 180 euros per als protectors.
Avantatges per als abonats
Entre els beneficis previstos per als socis hi ha un descompte del 50% en les entrades dels partits de la Copa. A més, els abonats podran adquirir un seient assignat per un suplement de 30 euros.
El club també informa que els socis que disposin d'aquest seient assignat tindran servei de càtering durant el descans dels partits que es disputin al Congost.
Una crida per consolidar el retorn a Segona RFEF
El CE Manresa vincula la campanya d'enguany amb el retorn de l'equip a Segona RFEF. Amb el lema Tornem per quedar-nos, l'entitat assegura que afronta la nova temporada amb "ambició, il·lusió i compromís" i demana el suport de l'afició per convertir el Congost en un fortí i continuar el creixement del projecte esportiu.
Els aficionats interessats ja poden formalitzar l'alta com a socis o renovar el seu abonament a través de la plataforma habilitada pel club.