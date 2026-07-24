Aquests són els nominats a la 55a edició de la Nit de l'Esportista de Manresa

La 55a edició de la Nit de l'Esportista de Manresa ja escalfa motors amb la publicació de la relació de nominats a les diferents categories i l'anunci dels quatre premis especials que es lliuraran durant la gala. L'acte, organitzat per l'Ajuntament de Manresa, tindrà lloc el dimarts 8 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Conservatori i tornarà a reconèixer els mèrits esportius assolits durant la temporada 2025-2026.
El jurat, integrat per representants dels mitjans de comunicació locals NacióManresa, Grup Taelus i Regió7, ha fet pública la llista de candidats després d'analitzar totes les propostes presentades. Els finalistes de cada categoria es donaran a conèixer abans de la Festa Major.
Clubs, esportistes i entrenadors opten als principals guardons
Les nominacions abracen totes les categories habituals de la Nit de l'Esportista, des del millor club o equip fins als millors esportistes en categories de formació, jove, absoluta i veterana, així com els premis destinats a entrenadors, directius, patrocinadors i equips de base. El llistat de nominats es pot consultar en aquest enllaç.
Entre els clubs nominats al premi a la millor entitat esportiva hi figuren el Bàsquet Manresa, el Centre d'Esports Manresa, el Club Atlètic Manresa, l'Egiba, el Club Esport 7 Judo, el Club Natació Manresa i el Manresa Club Bàsquet Femení.
També apareixen entre els candidats diversos representants del CE Manresa, com l'entrenador Sergi Trullàs, el directiu Chema Pulido, el patrocinador Efienergia, el primer equip masculí i diversos futbolistes en les categories individuals.
La relació de nominats inclou desenes d'esportistes i tècnics vinculats a disciplines tan diverses com l'atletisme, el bàsquet, la gimnàstica, el futbol, el futbol sala, el judo, la natació, el waterpolo, el taekwondo, el voleibol, el rugbi, el motociclisme, la boxa, l'escalada o el ball esportiu.
Quatre premis especials ja tenen destinatari
Abans de conèixer els guanyadors de les categories competitives, l'organització ja ha anunciat els quatre premis especials que es lliuraran durant la gala. El Premi Manel Estiarte Duocastella a la trajectòria esportiva serà per a David Palmada Pelut, referent mundial de l'escalada artificial i protagonista de diverses fites internacionals tant en grans parets com en exploracions subterrànies.
El Premi Andreu Vivó i Tomàs a l'Esport Escolar distingirà el Projecte Herois de la Cruyff Court de l'Institut Lacetània, una iniciativa en què alumnes de primer de batxillerat organitzen un torneig de futbol infantil dins de la seva formació com a tècnics esportius.
El Premi Josep M. Pintó reconeixerà la trajectòria del fisioterapeuta Òscar Muncunill Morales, vinculat des del 2002 a la selecció espanyola femenina absoluta de waterpolo i participant en nombroses competicions internacionals i Jocs Olímpics.
Finalment, el Premi Especial del Jurat Josep Vila i Valldaura serà per a la Penya Ciclista Bonavista, coincidint amb la celebració del centenari de l'entitat i pel conjunt d'activitats commemoratives impulsades durant aquest any.
Els finalistes es coneixeran abans de la Festa Major
La Nit de l'Esportista arribarà enguany a la seva 55a edició consolidada com el principal acte de reconeixement de l'esport manresà. Abans de la celebració de la gala, prevista per al 8 de setembre al Teatre Conservatori, el jurat donarà a conèixer els finalistes que optaran als guardons de cadascuna de les categories.