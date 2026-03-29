El Baxi Manresa manté el marge sobre el descens a manca de deu jornades

La situació queda igual per al Baxi Manresa però s'ha disputat una jornada més. Aquesta és la dada més positiva que poden extreure els bagencs de la jornada 24. Tot i la derrota contra el Río Breogan, l'equip entrenat per Diego Ocampo manté tres victòries d'avantatge sobre el descens que marca el Morabanc Andorra. Tots els rivals directes del Baxi Manresa han perdut els seus partits i la situació es manté.

El Hiopos Lleida va ser l'únic dels rivals dels manresans que va jugar dissabte. Els de la Terra Ferma van caure a la pista del cuer Coviran Granada (92-89) que tot i el triomf encara és a sis victòries del Baxi Manresa.

El gruix de perseguidors del conjunt bagenc ha jugat en jornada dominical. El Dreamland Gran Canaria ha estat el primer en actuar i ha perdut a Badalona. Els verd-i-negres han aconseguit una bona renda que han sabut gestionar al tram final de partit (92-84). Poca estona després era el Casademont Saragossa que queia derrotat. En aquest cas en un duel sense història amb la Laguna Tenerife (99-76).

A la tarda han continuat les bones notícies per al Baxi Manresa. El Baskonia ha guanyat a la pista del Morabanc Andorra (79-88). Els vitorians han sabut trencar el partit al tercer quart i després han sabut administrar el resultat. Finalment, els manresans han rebut el darrer favor de la mà de Pedro Martínez i Brancou Badio. Els valencians també han sabut obrir forat contra el San Pablo Burgos per patir al tram final però amb final feliç (74-79).