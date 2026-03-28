Diego Ocampo creu que la derrota s'explica per les pèrdues i el rebot

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha analitzat el partit contra el Río Breogan a la sala de premsa i ha considerat que les pèrdues que han comès els seus jugadors i la superioritat dels gallecs en el rebot han marcat el partit. Després d'un bon primer temps les pèrdues als segons deu minuts han començat a marcar el partit. En canvi, l'esperit de lluita mostrat al tercer quart han deixat més satisfet Ocampo que, en canvi, ha quedat amb molt mal cos pel què ha passat als darrers deu minuts. Novament, les pèrdues de pilota i el rebot han estat els arguments esgrimits pel tècnic gallec.
Les baixes que pateix el Baxi Manresa condicionen molt l'actual tram de temporada. A les baixes d'Hugo Benítez, Louis Olinde i Pauly Paulicap s'hi afegeix que jugadors com Dani Pérez i Álex Reyes han patit un virus que els ha deixat tocats. El base, que tornava després de lesió, no ha pogut jugar mentre que l'extremeny ha fet un bon partit. La predisposició de l'aler és màxima i això fa sentir orgullós Ocampo.
No ser a Europa, permet al Baxi Manresa jugar només un partit a la setmana. Ocampo espera que el seu equip ho pugui notar positivament en l'aspecte físic. L'entrenador del Baxi Manresa demana paciència i treballar durant la setmana. "Hem d'aprofitar bé el temps i que tothom sàpiga quin pas endavant ha de fer. Hi ha unes responsabilitats individuals", ha sentenciat Ocampo.
Luis Casimiro destaca l'encert dels seus jugadors al tram final
Per part del Río Breogan, Luis Casimiro, també ha lamentat les pèrdues de pilota dels seus jugadors. En aquest cas, al primer quart. Part del mèrit l'ha tingut la defensa del Baxi Manresa. La situació ha canviat al segon quart gràcies als darrers minuts que han permès igualar la situació. Aquest tram ha estat clau en opinió del tècnic local.
Però la clau, després de la millora del Río Breogan als tercers deu minuts, ha estat un últim quart on els seus jugadors han estat d'allò més encertats. "L'equip ha crescut i quan hem començar a encertar-la des de fora també hem defensat millor. Ens hem sentit nosaltres mateixos", ha valorat Luis Casimiro.