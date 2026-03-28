El Baxi Manresa accentua la mala dinàmica de resultats a Lugo (91-78)

El Baxi Manresa ha sumat la tercera derrota seguida a l'ACB. Els bagencs han anat clarament de més a menys i el Río Breogan ha fet just el contrari. Després d'un primer quart per emmarcar i un segon i tercer període on els de Diego Ocampo han resistit, els deu darrers minuts han estat nefastos per a l'equip bagenc. Al moment que es jugaven les garrofes, els gallecs han esborrat de la pista un Baxi Manresa que arriba al tram final de la temporada en un dels seus pitjors moments. A més, el bàsquet average s'ha quedat al Pazo dos Deportes.
Ferran Bassas, Eli Brooks, Álex Reyes, Gustav Knudsen i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han format el quintet inicial del Baxi Manresa. Dewayne Russell, Arturs Kurucs, Alexander Aranitovic, Mihajlo Andric i Jordan Sakho, el del Río Breogan. Els dos equips han sortit carregats d'imprecisions. Les sis primeres jugades han acabat amb pèrdua de pilota. Knudsen ha sumat els primers punts del partit. El marcador avançava molt lentament. Les defenses s'imposaven clarament als atacs. Pierre Oriola i Ferran Bassas han trencat l'estratègia defensiva local amb tres triples seguits. Un per part del targarí i dos obra del base de Badalona (5-14, minut 6). Luis Casimiro s'ha vist obligat a reunir els seus jugadors. Inicialment, les instruccions de l'entrenador manxec han obtingut els seus fruits. Cinc punys seguits acostaven el Río Breogan. Ha estat momentani. Retin Obasohan ha sumat tres cistelles seguides. Però en la darrera ha rebut una personal que no ha pogut llançar. El belga ha caigut malament i ha marxat a la banqueta queixant-se del canell que tants problemes li ha causat les darreres setmanes. Tot i això, el Baxi Manresa ha dominat el primer quart que ha tancat amb onze punts al seu favor (15-26).
El segon període ha començat amb Obasohan a la pista. La incidència que ha partit el jugador belga ha estat només un ensurt. Una cistella de Bakary Dibba l'han respost cinc punts seguits de Knudsen en uns moment de màxima tensió sobre el parquet. El danès ha mostrat un gran nivell d'activitat en aquests minuts (17-31, minut 13). Ha estat una màxima renda que el Baxi Manresa no ha pogut mantenir. Un parcial d'11-3 que escalfava la temperatura del Pazo dos Deportes. El temps mort demanat per Diego Ocampo i l'aparició de puntals com Bassas i Reyes donaven aire als bagencs. Brooks, des de la línia de tirs lliures, tornava la distància entre els dos equips per sobre els dobles dígits. Però uns nefastos darrers cinquanta segons de la primera part, amb falta antiesportiva de Bassas inclosa, han col·locat el 39-43 al marcador a la mitja part.
Sakho ha assolit protagonisme. Quatre punts i un tap mostraven el gran moment del jugador congolès. El Río Breogan intentava descomptar punts al marcador mentre que el Baxi Manresa intentava resistir al marcador. Sakho seguia fent mal seu exequip. El vuitè punt de l'africà en el període significava l'empat a 50 (minut 24). Reyes, de tres, avançava de nou els bagencs. Malgrat aquests tres punts, els d'Ocampo començaven a patir moltíssim. Els empats han passat a ser la tònica dominant amb igualades a 55 i 58. Però la dinàmica feia pensar que només era qüestió de temps que el Río Breogan s'avancés al marcador. Els locals ho han aconseguit en dues ocasions. Dos tirs lliures d'Agustín Ubal han permès que el Baxi Manresa tanqués el tercer quart per davant (62-63).
Ocampo no ho devia veure massa clar perquè ha demanat un nou temps mort al començar el període definitiu quan el seu equip ha encaixat un parcial de 4-0. Era la màxima renda dels gallecs fins aquell moment. El Baxi Manresa vivia els seus pitjors moments després d'haver dominat molts minuts. L'ansietat començava a pesar als jugadors bagencs que queien en precipitacions en diverses jugades (70-66, minut 35). Tampoc estaven encertats en accions més senzilles. Poc a poc, els gallecs han obert un marge molt perillós que comprometia molt les accions del Baxi Manresa. El seu entrenador gastava un altre temps mort ja amb símptomes de desesperació. Però la situació no ha fet més que empitjorar jugada a jugada. Els jugadors locals jugaven amb la confiança als núvols. Triple rere triple la distància era cada vegada més gran. Fins al 91-78 malgrat l'esforç final de Reyes.
Incidències: Martín Caballero, Juan de Dios Oyón i Iyán González han xiulat el partit. Sense eliminats. Ferran Bassas ha arribat als 2.000 punts a l'ACB.