Laia Font i Thierno Diallo no troben el seu nivell a la segona jornada de la Copa del Món d'Osijek

La gimnasta de l'Egiba Laia Font i el seu company de club Thierno Diallo han completat aquest divendres una segona jornada discreta a la Copa del Món d'Osijek, lluny del nivell que han mostrat en cites recents del circuit. Font s'ha quedat a tocar de la final en terra, mentre que errors puntuals han impedit a tots dos accedir a les finals dels altres aparells.
Font es queda a les portes en terra i paga una penalització a barra
La millor notícia del dia per a l'expedició de l'Egiba ha arribat en l'exercici de terra de Laia Font, on ha finalitzat en desena posició, convertint-se en segona reserva per a la final. Un resultat que confirma que continua competint a un bon nivell, però que també evidencia la duresa de la competició al màxim nivell, on les diferències són mínimes.
Segons el seu entrenador, Xavi Casimiro, "tornem a quedar fora de la final per centèsimes", en una prova on petits detalls han marcat la diferència. "Un dels salts no l'ha pogut acabar del tot i li ha baixat una dècima, i amb aquesta dècima entrava", ha explicat.
A la prova de barra, Font ha protagonitzat un exercici que podia situar-la entre les finalistes, però una incidència tècnica ha acabat condicionant la seva puntuació. "Portàvem una molt bona barra, però no li ha comptat un element i això li ha generat una penalització molt elevada", ha detallat Casimiro. Aquest fet l'ha deixat sense opcions d'accedir a la final en aquest aparell.
Malgrat tot, el tècnic ha posat en context els resultats i ha apuntat al desgast acumulat com un dels factors clau: "Hem pagat bastant la sobrecàrrega de competicions i no ha acabat de brillar per poder estar en aquesta final". En aquest sentit, ha recordat que la gimnasta arriba a Osijek després d'una sèrie exigent de proves en què ha competit al màxim nivell.
Diallo també queda fora de la final en paral·leles
Per la seva banda, Thierno Diallo tampoc no ha pogut accedir a la final en la prova de paral·leles, després d'un exercici marcat per una errada que ha condicionat el resultat final.
"El Thierno no ha fet unes bones paral·leles, ha escapat amb un element", ha explicat Casimiro, que ha justificat el risc assumit pel gimnasta en funció de l'ordre de sortida. "Havia d'arriscar perquè sortia al primer grup i havia de sortir amb tot", ha afegit.
Aquesta aposta no ha sortit bé i l'ha deixat fora de la lluita per les primeres posicions, en una competició on el marge d'error és mínim i qualsevol fallada es paga cara.
Pendents de possibles finals com a reserves
Tot i no haver aconseguit la classificació directa, tant Font com el seu equip es mantenen a l'expectativa com a reserves. "Sent reserva has d'estar allà per si hi ha alguna baixa", ha recordat Casimiro, que ha apuntat que l'equip haurà de mantenir-se disponible fins al final de la competició.
En aquest sentit, la gimnasta de Gironella encara podria entrar en alguna final en cas de renúncies.
Un balanç condicionat pel calendari
El tècnic de l'Egiba ha insistit que els resultats s'han de valorar tenint en compte el context de la temporada. "Portem quatre competicions seguides de molta exigència, entrant a finals, i aquí possiblement ho hem pagat", ha afirmat.
Tot i no haver pogut repetir els resultats de les cites anteriors, l'equip es mostra satisfet amb el rendiment global i amb l'experiència acumulada en una competició d'alt nivell com la Copa del Món.
Un inici ja complicat dijous
La segona jornada arriba després d'un primer dia també discret per als dos gimnastes. Dijous, Laia Font es va quedar a les portes de la final de salt, mentre que una caiguda a paral·leles li va impedir optar a les primeres posicions.
Per la seva banda, Thierno Diallo va finalitzar lluny dels millors en cavall amb arcs, en una actuació també marcada per les dificultats per completar un bon exercici.