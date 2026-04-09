Robert Vilarasau accedeix a les semifinals de l'Europeu de trampolí

El gimnasta d'Artés Robert Vilarasau, de l'Egiba, s'ha classificat per a les semifinals de l'Europeu de trampolí que se celebra a Portimão després de superar aquest dijous la fase classificatòria.\r\n\r\nObjectiu: la final del cap de setmana\r\n\r\nAmb aquest resultat, el jove esportista bagenc supera el primer tall de la competició i es manté en la lluita per les medalles. Vilarasau haurà d'afrontar ara la semifinal amb l'objectiu d'aconseguir una plaça a la final, prevista per aquest cap de setmana.\r\n\r\nLa classificació confirma el bon moment del gimnasta d'Artés, que continua sumant experiència en competicions internacionals d'alt nivell i consolidant-se entre els millors especialistes del continent.\r\n