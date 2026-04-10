Inici discret de Diallo i Font a la Copa del Món de gimnàstica d'Osijek

Els gimnastes de l'Egiba Thierno Diallo i Laia Font han tingut un inici de competició discret a la Copa del Món d'Osijek, a Croàcia, en l'última cita del circuit. Font s'ha quedat a tocar de la final de salt i buscarà refer-se en les properes proves, mentre que Diallo no ha tingut el seu millor dia en el cavall amb arcs.
Font es queda a les portes de la final de salt
Laia Font no ha mostrat el mateix nivell que en les dues últimes proves del circuit i ha finalitzat novena en la classificació de salt. Tot i empatar amb la vuitena classificada, un coeficient d'execució inferior l'ha deixat fora de la final. Amb aquest resultat, es converteix en la primera reserva de cara a la final que es disputarà dissabte, a l'espera de possibles baixes.
Una errada clau a paral·leles
La gimnasta tampoc ha pogut accedir a la final en la prova de paral·leles. Quan completava un exercici que li hauria donat opcions de classificar-se entre les vuit millors, ha patit una caiguda que li ha comportat una penalització decisiva. Aquest error l'ha deixat fora de la lluita per les medalles en aquest aparell.
Opcions obertes en terra i barra
La competició, però, encara no ha acabat per a Laia Font, que aquest divendres disputarà les classificatòries de terra i barra. En aquests aparells manté opcions d'accedir a alguna final, o fins i tot a totes dues, fet que li permetria redreçar la seva actuació a Osijek.
Un rànquing en joc
Malgrat aquest inici discret, Font arriba a aquesta última prova del circuit en una posició destacada. Actualment ocupa el tercer lloc del rànquing general de la Copa del Món, després dels bons resultats aconseguits en les cites anteriors.
Entre aquests destaquen el bronze a Antalya i l'or i el bronze al Caire, assolits la setmana passada. Els punts que sumi a Osijek seran determinants per mantenir-se en posicions de podi final.
Diallo, lluny de les primeres posicions
Per la seva banda, Thierno Diallo tampoc no ha tingut una actuació destacada en el seu debut a la competició. El gimnasta ha finalitzat en 39a posició en la prova de cavall amb arcs, després de no poder completar un bon exercici.