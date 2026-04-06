Laia Font completa una Copa del Món històrica al Caire amb un bronze en terra

La gimnasta de l'Egiba de Manresa Laia Font ha tancat la seva participació a la Copa del Món del Caire amb una nova medalla. En aquest cas ha estat de bronze en terra, i amb una setena posició en barra, completant una actuació destacada amb tres finals disputades.
Una nova medalla per tancar una actuació destacada
La gimnasta de l'Egiba Laia Font ha completat la seva participació a la Copa del Món del Caire amb una nova medalla internacional. La representant del club manresà ha aconseguit el bronze en la final de terra, disputada aquest dilluns.
En la mateixa jornada, Font també ha participat en la final de barra, on ha acabat en setena posició, tancant així la seva presència en tres finals en aquesta competició internacional.
Or en salt i regularitat en totes les proves
El bronze en terra s'afegeix a l'or aconseguit en la final de salt, disputada en la primera jornada de finals, que va suposar la primera medalla d'or de Laia Font en una Copa del Món.
La gimnasta de Gironella ha mantingut un alt nivell competitiu al llarg de tot el campionat. En la fase classificatòria va liderar el salt, assegurant-se l'accés a la final, i també va obtenir el segon millor registre en terra i la sisena posició en barra, resultats que li van permetre disputar tres finals.
A les portes d'una quarta final en paral·leles
A més de les tres finals disputades, Laia Font també va competir en paral·leles, on va acabar novena en la classificació. Aquest resultat la va deixar com a primera reserva per a la final, quedant molt a prop d'entrar-hi. Amb aquest balanç, la gimnasta de l'Egiba ha completat una actuació molt completa al Caire.
Thierno Diallo, setè en la final de paral·leles
La participació de l'Egiba a la Copa del Món del Caire també ha comptat amb la presència de Thierno Diallo. El gimnasta es va classificar dissabte per a la final de paral·leles i ha acabat en setena posició.
Amb els resultats de Laia Font i Thierno Diallo, el club manresà tanca la seva participació al Caire amb presència en diverses finals i amb dues medalles que reforcen el seu paper en la competició internacional.