Laia Font es corona al Caire amb el seu primer or en una Copa del Món

La gimnasta de l'Egiba Laia Font ha guanyat la medalla d'or en salt a la Copa del Món del Caire, el primer or internacional de la representant del club manresà, que encara competirà en les finals de barra i terra.
Laia Font aconsegueix el seu primer or en una Copa del Món
La gimnasta de l'Egiba Manresa Laia Font ha aconseguit la medalla d'or en la final de salt de la Copa del Món del Caire en la primera jornada de finals del campionat. Es tracta del primer or internacional de la gimnasta de Gironella en aquest circuit.
El resultat confirma el bon moment de forma de Font, que ja havia pujat al podi fa tres setmanes amb una medalla de bronze a la Copa del Món d'Antalya. Amb aquest nou èxit, la representant del club manresà fa un pas més en la seva trajectòria internacional.
Tres finals després d'una classificació molt completa
La participació de Laia Font al Caire ha estat marcada per una actuació molt sòlida en les jornades classificatòries. La gimnasta de l'Egiba va començar la competició liderant la classificació en salt, fet que li va assegurar l'accés a la final on ha acabat assolint l'or.
A més, Font també es va classificar per a les finals de terra i barra. En terra va obtenir la segona millor puntuació, mentre que en barra va acabar sisena, uns resultats que li han permès accedir a tres finals en aquesta Copa del Món.
En paral·leles, la gimnasta de l'Egiba va ser novena, quedant com a primera reserva per a la final i a les portes d'entrar-hi.
Noves opcions de podi en les finals de dilluns
Després de l'or en salt, Laia Font encara té per davant dues noves oportunitats de medalla. La gimnasta del club manresà competirà en les finals de barra i terra, previstes per aquest dilluns.
Amb els resultats obtinguts en la fase classificatòria, especialment en terra, la representant de l'Egiba arriba a aquestes finals amb opcions de tornar a pujar al podi i consolidar la seva presència entre les millors gimnastes del circuit internacional.