Laia Font destaca a Jèsolo com la millor espanyola en un torneig d'elit

La gironellenca Laia Font ha estat la millor gimnasta de la selecció espanyola al XVII Trofeo Città di Jesolo, una de les competicions internacionals més prestigioses de la gimnàstica artística. La representant de l'Egiba ha complert l'objectiu de competir en els quatre aparells sense cometre errors, en una cita d'alt nivell dominada per seleccions com els Estats Units d'Amèrica, França i Itàlia, mentre que Espanya ha finalitzat en sisena posició.
Regularitat i bon paper en una competició exigent
Laia Font ha completat una actuació sòlida en el conjunt dels exercicis, fet que li ha permès situar-se com la gimnasta més destacada de l'equip espanyol en aquesta competició internacional. La seva participació, a més, no estava prevista inicialment en el seu calendari, però es va produir per necessitats de l'equip.
El torneig de Jèsolo és una de les cites més reconegudes del calendari internacional i reuneix gimnastes de primer nivell mundial, fet que dona més valor al paper de la manresana. La selecció espanyola, en aquest context competitiu, ha aconseguit una meritòria sisena posició.
Mirada posada en la Copa del Món
Un cop finalitzada aquesta competició, l'activitat continuarà sense descans per a Laia Font i el seu company d'equip a l'Egiba, Thierno Diallo. Tots dos es desplaçaran al Caire (Egipte) per disputar una nova prova de la Copa del Món del circuit internacional.
Els classificatoris tindran lloc divendres i dissabte, mentre que les finals es disputaran entre diumenge i dilluns. Els dos esportistes afronten aquesta cita amb objectius ambiciosos: Font buscarà repetir la seva darrera actuació en una Copa del Món i optar a classificar-se per a les finals en els quatre aparells, mentre que Diallo també intentarà consolidar-se entre els millors.
Després del pas pel Caire, el calendari continuarà amb la competició d'Osijek (Croàcia), que tancarà la participació d'ambdós gimnastes en el circuit d'enguany. Segons ha destacat el seu entrenador, Xavi Casimiro, els resultats en aquestes proves seran determinants per al rànquing internacional i per a les futures oportunitats esportives.