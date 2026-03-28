El Covisa Manresa goleja a Bellvitge i suma la tercera victòria consecutiva

El Covisa Manresa ha aconseguit una victòria de gran valor a la pista de l'Hospitalet Bellsport (0-4), en un partit en què ha sabut ser molt més eficaç en els moments clau. El triomf, el tercer consecutiu, permet als manresans agafar aire a la classificació i allunyar-se de les posicions més compromeses, trencant a més una mala dinàmica en aquesta pista, on havien perdut en les seves darreres set visites.
Eficàcia abans del descans
El partit ha començat amb alternatives i ocasions per als dos equips. Aaron ha avisat primer, però ha estat el conjunt local qui ha dominat els primers minuts, generant dues bones oportunitats que han estat neutralitzades per Cella i Ambrós.
Amb el pas dels minuts, el Manresa ha recuperat el control. Aaron ha encetat el marcador al minut 19 i Ambrós ha fet el segon al minut 22, deixant el partit encarrilat abans del descans. Tot i això, els locals han estat a punt de retallar diferències amb un xut al pal.
Control i sentència a la represa
A la segona part, els de Jairo Molero han mostrat solidesa. Tot just començar aquest període, Taous feia el tercer. El Manresa s'ha sentit còmode controlant el ritme del partit davant un Hospitalet que ho ha intentat sense èxit, topant-se amb els pals i amb una gran actuació del porter Cella.
Quan el partit ja entrava a la recta final, Héctor ha certificat la golejada amb un gol d'esperó al minut 37, tancant el 0-4 definitiu.
Amb aquest resultat, el Covisa Manresa confirma el seu bon moment de forma i afronta amb confiança el proper compromís, aquest dijous, quan rebrà la SD El Pilar en el partit pendent, una nova oportunitat per consolidar la seva situació a la classificació.