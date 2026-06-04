Recepció institucional al Sènior B del Manresa Club Bàsquet Femení per l'ascens a Copa Catalunya

El saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa ha acollit aquest dijous al vespre la recepció institucional al Sènior B del Manresa Club Bàsquet Femení després de la seva brillant temporada, culminada amb el subcampionat de la Lliga Catalana i l'ascens a Copa Catalunya, la segona categoria del bàsquet català.
L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i del regidor d'Esports, Anjo Valentí, que han donat la benvinguda a les jugadores, al cos tècnic i a membres de la directiva del club, encapçalats per la presidenta Nina Pont. Durant la recepció, els representants municipals han felicitat l'equip pels resultats aconseguits i els han lliurat diversos obsequis en nom de l'Ajuntament.
Una gran segona volta per culminar l'ascens
L'equip entrenat per Micky Castillo ha certificat l'ascens després d'una gran segona volta de campionat en què ha encadenat tretze victòries consecutives. El conjunt, format per una plantilla molt jove, ha sabut sobreposar-se a diverses lesions importants gràcies al bon ambient de vestidor i al suport constant de l'afició.
Aquest nou èxit esportiu consolida el creixement experimentat pel Manresa Club Bàsquet Femení en els darrers anys. La temporada passada, el primer equip ja va assolir l'ascens a Lliga Femenina 2, la tercera categoria estatal, on enguany ha aconseguit consolidar-se.
Un projecte en expansió
El Manresa Club Bàsquet Femení va néixer l'any 2021 com a hereu del Bàsquet Femení Manresa i del Bàsquet Joviat, amb la voluntat de potenciar el bàsquet femení a la Catalunya Central i apropar-lo a jugadores de totes les edats i nivells.
Actualment, el club compta amb una vintena d'equips i més de dues-centes jugadores, consolidant-se com un dels principals referents del bàsquet femení al territori.