L'Egiba busca a Pamplona el títol de la Lliga Iberdrola com a gran favorita

L'Egiba afronta aquest cap de setmana a Pamplona la gran cita de la temporada a nivell de clubs amb la disputa de la final de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística femenina. El club manresà arriba a la competició com a principal favorit després d'haver guanyat les dues jornades classificatòries i acabar al capdavant de la fase regular.
Una final exigent al Navarra Arena
La competició es disputarà al Navarra Arena de Pamplona i reunirà els millors equips estatals en la lluita pel títol de la màxima categoria de la gimnàstica artística femenina. La final presenta un format diferent de l'habitual, amb un sistema 4-4 en què quatre gimnastes competeixen a cada aparell i totes les notes compten per a la classificació final, sense possibilitat de descartar cap resultat.
L'entrenador de l'Egiba, Xavi Casimiro, ha destacat la dificultat d'aquest format i la necessitat de mantenir una gran regularitat durant tota la competició. "Partim com a favorits perquè hem estat primers a la fase regular, però és una final molt oberta. No hi ha marge d'error perquè totes les notes compten", ha explicat.
Baixa sensible de Tisha Volleman
L'equip manresà no podrà comptar amb una de les seves principals figures, la neerlandesa Tisha Volleman, que coincideix amb el Campionat Nacional dels Països Baixos. Aquesta absència obligarà l'Egiba a afrontar la final exclusivament amb les seves gimnastes habituals.
Malgrat aquesta baixa, el club manté intactes les aspiracions gràcies a la solidesa mostrada durant tota la temporada.
Convocatòria amb nou gimnastes
La delegació de l'Egiba estarà formada per les gimnastes Laia Font, Lorena Medina, Maria Comallonga, Laia Janué, Ariadna Piella, Frida Rodríguez, Bruna Grustan, Aura Cots i Siena Palasí.
El conjunt manresà afronta la competició amb l'objectiu de confirmar el domini exhibit durant la fase regular i conquerir un nou títol estatal, consolidant-se com la gran referència de la gimnàstica artística femenina a Catalunya i a l'Estat.
La final de la Lliga Iberdrola es disputarà aquest dissabte i diumenge al Navarra Arena, en una cita que reunirà les millors gimnastes i clubs del panorama estatal.