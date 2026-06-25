David Terrats fa el salt al primer equip del Covisa Manresa

El Covisa Manresa continua perfilant la plantilla de la pròxima temporada amb la incorporació de David Terrats al primer equip. El porter terrassenc, format a les categories inferiors del club des de l'etapa cadet, es converteix en el segon jugador juvenil que fa el salt al conjunt sènior aquest estiu.
Una aposta pel planter
Terrats arribarà al primer equip després de completar la seva etapa formativa al juvenil nacional del club manresà. El porter va iniciar-se en el futbol sala al González Serra de Terrassa abans d'incorporar-se a la secció de futbol sala del Terrassa FC.
L'any 2022 va arribar a Manresa en categoria cadet i, des d'aleshores, ha continuat la seva progressió a les files del club fins a guanyar-se una plaça al primer equip.
Amb aquesta promoció, el Covisa Manresa reforça la seva aposta pel planter i per la incorporació de jugadors formats a la base del club.
Dupla de porters amb Marc Cella
A la plantilla del primer equip, David Terrats compartirà la porteria amb el santpedorenc Marc Cella, configurant una parella de porters jove i amb projecció per afrontar el nou curs.
La incorporació del terrassenc és el segon ascens procedent del juvenil que confirma l'entitat de cara a la temporada vinent.
La plantilla continua prenent forma
L'arribada de Terrats se suma als moviments anunciats recentment pel club, que també ha confirmat les incorporacions de Terri, Eudald Ripollès, Ian Herrerias, Dídac Martínez, Marc Hermosel i Pol López.
El Covisa Manresa continua treballant per completar la plantilla abans de l'inici de la pretemporada, amb l'objectiu de configurar un equip competitiu que combini joventut, talent i experiència per afrontar els reptes del nou curs.