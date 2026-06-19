El Covisa Manresa es posarà a prova amb el Barça Atlètic al 47è Trofeu Les Codines

El Covisa Manresa ja té definit el calendari de pretemporada per preparar el seu retorn a la competició de Segona Divisió B. L'equip començarà els entrenaments el 20 d'agost i afrontarà quatre cites amistoses abans de l'inici de la lliga, fixat per al 19 de setembre.
El Barça Atlètic, protagonista del Trofeu Les Codines
El plat fort de la preparació arribarà el dissabte 29 d'agost amb la disputa de la 47a edició del Trofeu Les Codines. El torneig, que cada any serveix per presentar oficialment la primera plantilla davant l'afició, tindrà com a rival el Barça Atlètic, equip de la Segona Divisió Nacional.
El partit es disputarà al Pujolet i serà la primera gran prova per al conjunt manresà abans de l'inici oficial de la temporada.
Quatre amistosos abans de l'inici de la lliga
Després del duel contra el filial blaugrana, el Covisa Manresa es desplaçarà l'1 de setembre a la pista del FS Montbui, conjunt recentment ascendit a Tercera Divisió Nacional. La preparació continuarà el 5 de setembre amb una visita al FS Ripollet, un altre dels equips que aquesta temporada competirà a la Segona Divisió B.
Finalment, el 12 de setembre, a només una setmana de l'estrena a la lliga, els manresans participaran en un quadrangular al Pujolet. El torneig reunirà l'Enfaf Andorra, l'Avinyó, el Solsona i el mateix Covisa Manresa, que s'enfrontarà als solsonins en les semifinals abans dels partits pel tercer lloc i la final.
Inici de la preparació el 20 d'agost
L'equip començarà els entrenaments el dijous 20 d'agost amb sessions diàries de treball. El cos tècnic ha previst jornades de descans els divendres, mentre que els caps de setmana es destinaran a sessions específiques o a la disputa dels partits de preparació.
Amb aquest calendari, el Covisa Manresa busca arribar en les millors condicions possibles a l'inici del campionat de Segona Divisió B.