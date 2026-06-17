El Covisa Manresa incorpora el golejador Marc Hermosel i promociona Dídac Martínez

El Covisa Manresa continua perfilant la plantilla per a la propera temporada amb dues novetats destacades. El club ha anunciat el fitxatge de Marc Hermosel, procedent del Mataró, i la promoció al primer equip del juvenil Dídac Martínez, un dels jugadors formats a la pedrera de l'entitat.
Arriba un especialista en el gol
La incorporació més destacada és la de Marc Hermosel, jugador esquerrà que arriba després de completar una gran temporada amb el Mataró, equip que recentment ha aconseguit l'ascens a la Segona Divisió RFEF.
Hermosel va ser una peça important en l'èxit del conjunt maresmenc, que va superar el Pinseque i el filial de l'Illes Balears Palma Futsal en el play-off d'ascens. A més, va acreditar unes xifres golejadores molt destacades, amb 30 gols durant la lliga i un total de 40 sumant-hi les eliminatòries d'ascens i la Copa.
Per al tècnic Xavier Santaella, es tracta d'una incorporació de pes, ja que l'equip buscava reforçar-se amb un jugador esquerrà i amb capacitat anotadora.
Format a les categories inferiors del Montcada, també va passar una temporada pel Barça i una altra per Industrias abans de fer el salt als primers equips. Posteriorment ha defensat les samarretes del Cerdanyola, Industrias, CN Sabadell i Mataró.
Premi per a un jugador de la casa
L'altra novetat és l'ascens de Dídac Martínez al primer equip. El jugador juvenil és un producte cent per cent de la pedrera manresana.
Martínez va arribar al club la temporada 2014-15, quan era prebenjamí, i des d'aleshores ha completat tot el recorregut formatiu dins de l'entitat. En total, acumula dotze temporades consecutives vestint la samarreta del club i passant per totes les categories de base.
La seva promoció representa una aposta del Covisa Manresa pel talent format a casa i dona continuïtat al treball desenvolupat des de les categories inferiors.
La plantilla continua prenent forma
Amb aquestes dues incorporacions, el club segueix avançant en la confecció de la plantilla per a la nova temporada. Fins ara han renovat Asis, Ambròs, Aarón, Cella, Uri Jo i Mellado.
Pel que fa als nous fitxatges, a més d'Hermosel i Dídac Martínez, també s'han incorporat Terri, Ian Herrerías i Eudald Ripollès.