El Covisa Manresa incorpora el manresà Pol López després de la seva etapa a l'AS Roma

El Covisa Manresa ha anunciat el fitxatge de Pol López per a la pròxima temporada. El pivot manresà, internacional amb la selecció espanyola sub19, torna a la ciutat després de finalitzar la seva vinculació amb l'AS Roma, club on ha completat la seva etapa juvenil i ha arribat a debutar amb el primer equip a la Serie A italiana.
Una etapa exitosa a Itàlia
López ha compaginat durant les darreres temporades la seva participació als equips de formació de la Roma amb diverses convocatòries del primer equip. Aquest curs ha tancat la seva etapa juvenil amb un destacat palmarès, després de conquerir la lliga, la Supercopa i l'Scudetto, la competició que determina el campió d'Itàlia de la categoria.
A més, el jugador ha fet el salt al primer equip romà i ha participat en diverses convocatòries a la màxima categoria del futbol sala italià.
Una trajectòria vinculada al futbol sala català
Format inicialment a les categories inferiors del Manresa FS, Pol López va defensar els colors del club bagenc durant quatre temporades, entre les etapes infantil i cadet. Durant aquest període va formar part de les convocatòries de la selecció catalana i va contribuir a assolir el títol de lliga infantil Divisió d'Honor, l'únic campionat de la categoria que figura al palmarès del club manresà.
Posteriorment va incorporar-se al Barça, on va jugar durant dues temporades i va conquerir dues lligues juvenils Divisió d'Honor. Després va passar pel Sala 5 Martorell abans d'emprendre l'aventura italiana amb l'AS Roma.
També acumula èxits amb la selecció catalana, amb qui va ser subcampió d'Espanya, i amb el Sala 5 Martorell, club amb el qual va aconseguir un subcampionat de la Copa Catalunya.
Reforç de qualitat per al projecte del Covisa Manresa
Internacional habitual amb la selecció espanyola sub19 des del 2023, López arriba al Covisa Manresa com una de les incorporacions destacades del projecte per a la nova temporada.
Des del club confien que el pivot aporti capacitat golejadora, qualitat individual i experiència competitiva malgrat la seva joventut, reforçant una plantilla que continua prenent forma amb les renovacions i els nous fitxatges anunciats durant les darreres setmanes.