El manresà Oriol Marsinyach jugarà el Mundial sub20 de rugbi amb la selecció espanyola

El rugbi bagenc tindrà representació al màxim escenari internacional de la categoria sub20. El manresà Oriol Marsinyach ha estat convocat per la selecció espanyola per disputar el World Rugby U20 Championship, que es jugarà a Geòrgia entre el 27 de juny i el 18 de juliol. El combinat estatal debutarà aquest dissabte davant Austràlia en una competició que reunirà les principals potències mundials del rugbi juvenil.
Un habitual de la selecció espanyola sub20
Marsinyach, actualment jugador de l'Stade Toulousain, forma part de la llista definitiva de 30 rugbistes seleccionats pel tècnic Ricardo Martinena per afrontar el Mundial. El manresà és un dels vuit jugadors que repeteixen respecte a l'edició anterior, fet que evidencia la confiança del cos tècnic en la seva experiència i projecció.
El jugador bagenc va iniciar la seva trajectòria esportiva a les categories de base del Manresa Rugby Club, entitat que ha celebrat la convocatòria i li ha desitjat molta sort en aquesta nova experiència internacional.
Debut contra Austràlia en un grup d'alt nivell
Espanya ha quedat enquadrada en el grup D, considerat un dels més exigents del campionat, juntament amb Austràlia, França i Fiji. Els Leones M20 debutaran aquest dissabte a 2/4 de 7 de la tarda davant Austràlia. Posteriorment s'enfrontaran a França el 2 de juliol i tancaran la fase de grups contra Fiji el 7 de juliol.
La competició reunirà enguany setze seleccions, quatre més que en les darreres edicions, en un format ampliat que no es veia des del 2009.
Guillem Bardina es perd el Mundial per lesió
La convocatòria espanyola ha estat a punt de comptar amb una segona representació bagenca. El també manresà Guillem Bardina, habitual en les concentracions preparatòries del Mundial, finalment no ha pogut entrar a la llista definitiva després de lesionar-se durant l'estada prèvia i no recuperar-se a temps per competir amb garanties.
La presència de Marsinyach al campionat confirma el bon moment que viu el rugbi formatiu de la comarca i permetrà que un jugador format a Manresa competeixi contra algunes de les millors seleccions juvenils del planeta en la cita més prestigiosa de la categoria.