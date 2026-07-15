Junts per Manresa reclama reforçar la seguretat al passatge Sorribes

Junts per Manresa presentarà aquest dijous al ple municipal dues mocions centrades en la recuperació del camp de futbol de Sant Pau i en la millora de la seguretat al passatge Sorribes. A més, el grup municipal formularà diverses preguntes sobre qüestions com l'augment del sensellarisme, la reubicació de contenidors, la mobilitat amb patinets o la desaparició d'un informe municipal sobre immigració.
El portaveu de Junts, Ramon Bacardit, i la regidora Mònica de Llorens han presentat aquest dimecres el contingut de les iniciatives que defensaran en la sessió ordinària de juliol, assegurant que totes elles responen a demandes traslladades pels veïns de la ciutat.
Recuperar el camp de futbol de Sant Pau
La principal moció de Junts torna a posar sobre la taula la recuperació de l'antic camp de futbol de Sant Pau. La proposta planteja que l'Ajuntament elabori en un termini de dos mesos un informe tècnic i jurídic que determini si és viable recuperar els terrenys com a equipament esportiu. En cas que el dictamen sigui favorable, la formació reclama iniciar immediatament la modificació puntual del POUM per restituir aquesta qualificació urbanística.
Bacardit ha defensat que hi ha una "àmplia coincidència política" sobre la necessitat de recuperar aquest espai, després que el regidor d'Esports, Anjo Valentí, manifestés recentment que impulsaria el projecte si arribava a l'alcaldia. Segons el portaveu de Junts, ara és el moment de "passar de les paraules als fets" i comprovar si aquest consens es tradueix en un suport majoritari al ple.
La proposta arriba després que Junts ja presentés públicament la iniciativa la setmana passada, argumentant el valor històric i esportiu del camp i la necessitat que la UE Sant Pau pugui tornar a disposar del seu emplaçament tradicional.
Actuar al passatge Subirana
La segona moció reclama una intervenció urgent al passatge Sorribes, al barri de la Parada, que, segons la formació, fa anys que acumula problemes de seguretat i incivisme. Junts assegura que els veïns denuncien des de fa temps la presència d'activitats incíviques i delictives en un solar abandonat i en unes construccions en mal estat, amb risc d'esfondrament.
La moció demana que el solar sigui tancat per impedir-hi l'accés, que es netegi la zona i que s'hi instal·li una càmera de videovigilància per reforçar la seguretat. Durant el debat plenari està previst que un representant de l'Associació de Veïns pugui intervenir per exposar la situació.
Preguntes sobre sensellarisme, contenidors i mobilitat
A banda de les mocions, Junts presentarà una bateria de preguntes al govern municipal. Entre aquestes, demanarà dades actualitzades sobre el nombre de persones sense llar a Manresa per conèixer si s'ha produït un increment del sensellarisme en els darrers anys o si la percepció ciutadana respon a una realitat objectivable.
La formació també preguntarà pels criteris tècnics emprats en la nova senyalització dels vehicles de mobilitat personal, especialment en aquells punts on els patinets poden circular en sentit contrari al trànsit general.
Un altre dels assumptes serà la ubicació de diversos contenidors en punts que, segons els veïns, poden comportar riscos en cas d'incendi. Junts demana estudiar la reubicació d'algunes àrees de recollida situades, entre d'altres, al carrer Major, el Pont del Grec, el passatge Ferrer i el carrer Amagat.
Seguiment de mocions aprovades i informes municipals
El grup municipal també vol conèixer quin grau de compliment té la moció aprovada al maig per millorar el transport públic als polígons industrials i quines actuacions ha impulsat el govern des de la seva aprovació.
Finalment, preguntarà per la desaparició d'un dels informes municipals sobre immigració i demografia que, segons Junts, havia servit durant anys per analitzar l'evolució poblacional de la ciutat. La formació reclama que aquests estudis es continuïn elaborant perquè considera que són eines útils per planificar les polítiques municipals.
"La nostra oposició neix del carrer"
Durant la compareixença, Bacardit ha reivindicat la manera de fer oposició del seu grup, assegurant que les iniciatives que arriben al ple neixen de les converses amb els veïns, les visites als barris i les demandes rebudes a peu de carrer.
El portaveu ha afirmat que Junts continuarà traslladant al plenari tant les qüestions de gran abast com els problemes quotidians dels barris, malgrat les crítiques que, segons ha denunciat, reben des del govern municipal per la seva manera de fer oposició.
Segons Bacardit, posar sobre la taula els problemes de la ciutat "no és perjudicar la imatge de Manresa, sinó afrontar la realitat per trobar-hi solucions".