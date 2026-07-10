El govern de Manresa acusa Junts de «faltar a la veritat» sobre el nou pavelló del Congost

El govern de Manresa ha replicat les crítiques de Junts per Manresa sobre la tramitació del nou pavelló del Congost. El regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia Estany, ha negat que l'oposició desconegués la modificació urbanística necessària per fer possible l'equipament i ha defensat que el calendari anunciat s'està complint "escrupolosament".
El govern nega manca d'informació a l'oposició
La resposta arriba després que Junts acusés el govern municipal d'haver presentat el projecte als mitjans de comunicació abans d'informar-ne els grups municipals. Garcia ha rebutjat aquesta afirmació i ha assegurat que "Junts falta a la veritat quan afirma que els grups municipals no tenien coneixement de la modificació urbanística en l'àmbit del Congost per fer possible la construcció del nou pavelló".
Segons el regidor, la modificació del POUM ja es va explicar durant la Comissió Informativa de Territori celebrada aquesta mateixa setmana, en la qual es va presentar la proposta "amb tots els detalls i informació gràfica" davant de tots els grups municipals. "Com s'ha fet en múltiples ocasions, quan es porten a aprovació del ple temes destacats, amb posterioritat a la comissió informativa el govern n'informa els mitjans de comunicació", ha remarcat.
Defensa del calendari anunciat
Pel que fa als terminis, Garcia ha insistit que el calendari actual és el mateix que es va presentar el passat 20 de maig durant la compareixença conjunta amb el conseller d'Esports, Berni Álvarez. "S'està complint escrupolosament el que es va anunciar en la roda de premsa conjunta amb el conseller d'Esports", ha afirmat, recordant que ja s'havia avançat que abans de les vacances d'estiu es portaria al ple la modificació urbanística i que al setembre es licitaria la redacció del projecte executiu.
El regidor també ha explicat que aquests terminis es van traslladar als grups municipals en una reunió extraordinària celebrada el 10 d'abril, en què, segons ha dit, ja es va informar de la necessitat de modificar el planejament per eliminar el vial previst als terrenys on s'ha d'aixecar el nou pavelló.
Rebutja la proposta de Junts per escurçar els terminis
En relació amb la proposta de Junts de licitar simultàniament la redacció del projecte i les obres per accelerar la construcció, Garcia ha assegurat que aquesta opció no és viable. "La fórmula que Junts esmenta, licitar de manera paral·lela la redacció del projecte i el contracte de les obres, no es considera viable des dels serveis tècnics i jurídics", ha manifestat.
El govern també defensa que, des que es va descartar la reforma de l'actual Nou Congost per apostar per un pavelló nou, s'han fet avenços importants, com la preparació de la modificació urbanística, la redacció de l'avantprojecte, la recerca de finançament i l'obtenció del compromís de suport econòmic per part de l'Estat, la Generalitat i la Diputació.
"És una falta de respecte a la feina que s'està fent"
Garcia ha qualificat de "falta de respecte" les afirmacions de Junts segons les quals el retard és conseqüència d'una manca de voluntat política. "Afirmar que si es tarda tant és per voluntat política és senzillament una falta de respecte a la feina que s'està fent", ha assegurat. També ha criticat que es traslladin terminis que considera irrealitzables. "El que no és responsable és confondre la ciutadania i fer afirmacions sense cap fonament, com ara dir que és possible tenir en divuit mesos un nou pavelló que costarà 30 milions d'euros", ha afirmat.
En aquest sentit, ha recordat que un projecte d'aquestes característiques ha de superar nombrosos tràmits administratius, com ara modificacions urbanístiques, redacció i aprovació de projectes, exposició pública, licitacions i adjudicacions. "El que no pot fer un càrrec públic és fer promeses populistes però no realistes, com ara que es pot fer el projecte i construir un pavelló de 30 milions d'euros en un any i mig. Absolutament cap projecte que impulsi cap administració es pot finalitzar en aquests terminis", ha afirmat.
Garcia ha conclòs assegurant que el govern continuarà treballant "per complir els compromisos i tirar endavant els projectes, amb responsabilitat, seriositat i rigor", davant del que ha qualificat de "campanya electoral permanent i atacs constants" per part de Junts.