Junts Manresa portarà al ple una moció per recuperar el camp de futbol de Sant Pau

El grup municipal de Junts per Manresa presentarà al ple ordinari de juliol una moció per impulsar la recuperació del camp de futbol de Sant Pau. La iniciativa planteja iniciar una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) perquè els terrenys recuperin la qualificació d'equipament esportiu i reclama al govern municipal que elabori un informe tècnic i jurídic sobre la viabilitat de l'operació en un termini màxim de dos mesos.
Una modificació urbanística per recuperar l'ús esportiu
La moció proposa que, si l'informe és favorable, l'Ajuntament iniciï de manera immediata la tramitació necessària per modificar el planejament urbanístic.
Segons recorda Junts, el POUM aprovat el 2017 va requalificar els terrenys de l'antic camp de futbol com a zona verda. La formació afirma que, gairebé una dècada després, aquest espai no s'ha desenvolupat com a tal i sosté que la Unió Esportiva Sant Pau, refundada aquell mateix any, continua sense poder disposar del seu camp històric i ha d'entrenar i competir fora del barri.
El grup també defensa que l'antic camp de futbol té un important valor històric, social i comunitari per al barri de Sant Pau.
Junts assegura haver recollit les demandes del barri
La formació explica que durant les darreres setmanes representants de Junts i de la futura candidatura Avancem Junts, encapçalada per Ramon Bacardit i Sergi Perramon, s'han reunit amb veïns, famílies i responsables de la UE Sant Pau per conèixer les seves reivindicacions.
Segons el partit, aquestes trobades han servit de base per elaborar la moció que es debatrà al ple, amb l'objectiu de donar resposta a una demanda que qualifica d'històrica.
Junts insta el govern a concretar el seu posicionament
En la nota de premsa, Junts sosté que el debat al ple servirà per comprovar el compromís del govern municipal amb la recuperació del camp. En aquest sentit, recorda unes declaracions recents del regidor d'Esports, Anjo Valentí, en què manifestava que impulsaria aquest projecte si arribava a l'alcaldia després de les eleccions municipals de 2027.
El portaveu de la formació, Ramon Bacardit, afirma que "si el PSC defensa que aquest projecte és necessari, ara té una oportunitat immillorable per demostrar-ho votant a favor de la nostra moció" i considera que el suport a la proposta permetria passar "de les paraules als fets".
Junts també apel·la directament a l'alcalde, Marc Aloy, i confia que el conjunt dels grups municipals donin suport a una iniciativa que, segons la formació, permetria iniciar el procés per recuperar un equipament esportiu amb un fort arrelament al barri de Sant Pau.