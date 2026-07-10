Les Festes de Sant Ignasi ompliran el Centre Històric de Manresa d'activitats

El Centre Històric de Manresa tornarà a ser l'escenari de les Festes de Sant Ignasi del 25 al 31 de juliol. La programació combina activitats culturals, musicals, turístiques i familiars amb l'objectiu de reivindicar el patrimoni vinculat a la petjada ignasiana i dinamitzar els principals carrers i places del nucli antic.
Una setmana d'activitats al voltant del patrimoni ignasià
Les festes arrencaran el dissabte 25 de juliol amb una visita guiada gratuïta als Tresors Barrocs, que permetrà descobrir el Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya i la Basílica de la Seu des d'una perspectiva patrimonial i artística.
Un dels actes més singulars arribarà el dimecres 29 de juliol amb una nova edició de Posta de Sons. El duet format per Claudia Bloom i Sean Hauser oferirà un concert al Pou de Llum coincidint amb la posta de sol, en un dels espais més emblemàtics de la ciutat.
L'endemà, dijous 30 de juliol, el Santuari de la Cova acollirà el concert de Gospel Project, una de les cites musicals destacades del programa.
Sant Ignasi, protagonista de la jornada final
La festivitat de Sant Ignasi, el divendres 31 de juliol, concentrarà bona part dels actes de la celebració. Durant tota la jornada hi haurà activitats per a tots els públics, començant amb la tradicional Ignasiada, la trobada de persones que porten el nom d'Ignasi o Ignàsia.
El programa continuarà amb la missa de Sant Ignasi a la plaça Serarols i el sopar a la fresca a la plaça Major. A la tarda, els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil de la companyia Ai, Carai!, mentre que la jornada es completarà amb les actuacions del Cor Lupus Ensemble i el concert de Vladimir.
Una festa per dinamitzar el Centre Històric
Les Festes de Sant Ignasi tenen un marcat caràcter cultural i turístic i busquen posar en valor el Centre Històric de Manresa i els espais vinculats a la figura de Sant Ignasi de Loiola.
L'organització va a càrrec de l'Ajuntament de Manresa, Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires i l'Associació de Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, amb la col·laboració de la Cova de Sant Ignasi, la Basílica de la Seu i el Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya.
Com ja és habitual, la imatge gràfica de les festes ha estat creada per l'il·lustrador manresà Galdric Sala. El programa complet de les activitats es pot consultar al web de Manresa Turisme.