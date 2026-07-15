Un fort desplegament policial executa un desnonament al Barri Antic de Manresa

La família que des de fa més de vint anys vivia en un habitatge de la Baixada del Carme de Manresa ha estat finalment desnonada aquest dimecres al matí, després de dos ajornaments previs i d'una llarga mobilització social. L'execució s'ha dut a terme amb un ampli dispositiu policial, després que el jutjat hagi rebutjat les darreres al·legacions presentades pels afectats.
El desnonament afecta un matrimoni i les seves dues filles, que continuaven residint al pis i abonant mensualment el lloguer després d'haver regularitzat el deute que va originar el procediment judicial. La propietat, el gran tenidor Ipmac & Laroom, ha mantingut durant tot el procés la voluntat de recuperar l'habitatge i no ha acceptat cap acord que permetés la continuïtat de la família.
Desallotjament amb intervenció de l'ARRO
L'execució del llançament ha començat amb més d'una hora de retard respecte a l'hora prevista. Durant aquest temps, el jutjat ha estat estudiant les últimes al·legacions presentades per la defensa de la família amb l'objectiu d'aturar el desnonament, però finalment ha autoritzat la intervenció policial.
Cap a una trentena d'activistes de la PAHC Bages s'havien assegut davant del portal de l'edifici per impedir l'accés a la comitiva judicial. Quatre furgonetes de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra han participat en el dispositiu i els agents han anat retirant un a un els concentrats fins a deixar lliure l'entrada a l'immoble.
Paral·lelament, la plaça Sant Ignasi Malalt ha estat acordonada per la policia i només s'ha permès l'accés als membres de la comitiva judicial, al representant de la propietat i als serrallers encarregats d'obrir l'habitatge. En el dispositiu també hi han participat agents de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Guàrdia Urbana de Manresa.
Un cas que ha generat una forta mobilització
Aquest era el tercer intent de desnonament de la família. El primer, el 4 de juny, va quedar suspès gràcies a la mobilització de la PAHC Bages. El segon, previst per al 22 de juny, també es va ajornar i el jutjat va fixar definitivament el 15 de juliol com a nova data d'execució, ja amb la previsió de desplegar unitats antidisturbis dels Mossos.
El cas ha generat una notable controvèrsia perquè els afectats feia aproximadament vint anys que residien al mateix habitatge i asseguren que, després d'un període de dificultats econòmiques provocat per la pèrdua temporal de la feina del pare, van saldar íntegrament el deute que havia motivat la demanda judicial. Des de llavors, sostenen que havien continuat pagant puntualment totes les mensualitats del lloguer.
La PAHC denuncia un desnonament amb finalitats especulatives
Durant les darreres setmanes, la PAHC Bages ha denunciat reiteradament que la propietat s'ha negat a negociar qualsevol renovació del contracte malgrat que el deute estava liquidat. La plataforma defensa que l'objectiu és recuperar l'habitatge per tornar-lo a posar al mercat a un preu superior, una acusació que el gran tenidor no ha fet pública.
Els serveis socials municipals també havien intentat mediar en el conflicte, recordant que la família tenia la mesa d'emergència d'habitatge preaprovada, però els intents d'aconseguir un ajornament o un acord de continuïtat no han prosperat.