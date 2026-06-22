Nou ajornament «in extremis» del desnonament d'un matrimoni i dos menors a Manresa

El segon intent de desnonament contra una família resident a la Baixada del Carme, 7, de Manresa ha acabat aquest dilluns amb un nou ajornament. Després de diverses hores d'incertesa, la comitiva judicial ha fixat una nova data d'execució per al pròxim 15 de juliol, quan està prevista la intervenció d'efectius de l'ARRO dels Mossos d'Esquadra.
Un nou intent de llançament
La família afectada, formada per un matrimoni i dos fills menors d'edat, ja havia aconseguit aturar un primer intent de desnonament gràcies a la mobilització d'activistes de la PAHC Bages. Aquest dilluns, la situació s'ha repetit davant l'immoble de la Baixada del Carme, on s'han concentrat diverses persones per donar suport als inquilins.
Segons fonts de la plataforma, la propietat ha mantingut la seva negativa a negociar qualsevol acord que permeti la continuïtat de la família al pis, malgrat que els afectats asseguren que actualment es troben al corrent de pagament i que el deute que va originar el procediment judicial ja va ser regularitzat mesos enrere.
Moments de tensió abans de l'arribada de la comitiva
Durant el matí s'han viscut moments de tensió quan, segons han explicat fonts presents a la concentració, l'advocat de la propietat i un serraller haurien intentat accedir a l'habitatge abans de l'arribada de la comitiva judicial.
Els activistes concentrats davant del domicili els han impedit l'accés, generant-se una situació d'enfrontament verbal. Les mateixes fonts asseguren que la representació de la propietat ha demanat que el desnonament s'executés aquest mateix dilluns.
Durant una estona, la possibilitat que el llançament tirés endavant de manera immediata ha generat preocupació entre la família i les persones concentrades en suport seu.
Recursos desestimats i nova data definitiva
Finalment, el desnonament no s'ha executat i s'ha acordat una nova data per al 15 de juliol. Segons la informació facilitada per la PAHC Bages, els recursos presentats per intentar aturar el procediment han estat desestimats i tant la propietat com el jutjat han rebutjat les peticions de negociació plantejades durant les darreres setmanes.
La nova convocatòria judicial preveu la presència de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra per garantir l'execució del llançament.
Un cas que continua generant controvèrsia
El cas ha provocat una notable mobilització social des que es va conèixer públicament. La família fa aproximadament vint anys que resideix al mateix habitatge i defensa que va regularitzar voluntàriament el deute acumulat després d'un període de dificultats econòmiques derivades de la pèrdua temporal de la feina del pare.
Des de la PAHC Bages es continua denunciant que la propietat, identificada com el gran tenidor Ipmac & Laroom, rebutja qualsevol acord de continuïtat malgrat que els inquilins segueixen abonant mensualment el lloguer. La plataforma manté que es tracta d'un cas vinculat a interessos especulatius "per recuperar l'habitatge i poder-lo llogar a un preu superior".
Amb l'ajornament acordat aquest dilluns, la família guanya tres setmanes més de marge abans de la nova data fixada per al desnonament.