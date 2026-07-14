El grup Nacionalista proposa que el futur Nou Congost sigui la seu de les seleccions catalanes de bàsquet

El grup municipal Nacionalista presentarà al pròxim ple de l'Ajuntament de Manresa una moció perquè el futur Nou Congost esdevingui la seu esportiva de referència de les seleccions catalanes de bàsquet, tant masculines com femenines. La iniciativa defensa que la ciutat té una llarga tradició vinculada a aquest esport i considera que el nou equipament pot convertir-se en un espai estable per acollir entrenaments, concentracions, competicions i activitats formatives de les seleccions catalanes.
Una proposta per reforçar el projecte del Nou Congost
Segons el grup proposant, la designació de Manresa com a seu de les seleccions catalanes contribuiria també a consolidar el projecte del futur Nou Congost, afavorint la implicació de les diferents administracions i organismes en una infraestructura que considera estratègica tant per a la ciutat com per al conjunt del bàsquet català.
La formació destaca que Manresa reuneix les condicions idònies per assumir aquest paper gràcies a la seva tradició esportiva, el pes dels seus clubs, l'afició i la seva situació geogràfica. En aquest sentit, defensa que el nou pavelló podria seguir el model d'altres països on les federacions esportives tenen la seva seu fora de la capital política.
Reivindicació de les seleccions catalanes
La moció també planteja continuar treballant pel reconeixement internacional de les seleccions catalanes perquè puguin competir oficialment. El grup municipal Nacionalista recorda que la Federació Catalana de Basquetbol és anterior a la federació espanyola i sosté que aquest fet evidencia el seu arrelament històric.
El portaveu del grup, Sergi Perramon, considera que els principals obstacles per al reconeixement internacional de les seleccions catalanes són de caràcter polític i assenyala que hi ha nombrosos exemples de nacions sense estat que competeixen oficialment en diferents disciplines esportives.
Conveni amb la Federació Catalana
Entre els acords que planteja la moció hi ha l'obertura de converses amb la Federació Catalana de Basquetbol per establir un conveni estable que vinculi les seleccions catalanes amb Manresa. La proposta també preveu reservar un espai permanent al futur Nou Congost dedicat a les seleccions i impulsar l'organització de concentracions, campus, tornejos i altres activitats relacionades amb el bàsquet català.
Per al grup municipal Nacionalista, la iniciativa representa una oportunitat per reforçar el paper de Manresa com a ciutat referent del bàsquet català i, alhora, reivindicar la normalització esportiva de les seleccions catalanes.