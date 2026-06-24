Manresa es prepara per rebre aquest diumenge la selecció catalana de bàsquet

Manresa viurà aquest diumenge una de les grans cites esportives de l'estiu amb la visita de la selecció catalana absoluta masculina de bàsquet. El Nou Congost serà l'escenari del partit internacional entre Catalunya i Gran Bretanya, un enfrontament que reunirà alguns dels millors jugadors del país i que convertirà la capital del Bages en l'epicentre del bàsquet català.
El retorn de la selecció catalana a Manresa
L'enfrontament marcarà el retorn de la selecció absoluta catalana a la ciutat, que per cinquena vegada al llarg de la història acollirà un partit del combinat nacional. La cita arriba després de la presentació oficial celebrada aquesta setmana a l'Ajuntament de Manresa i es planteja com una gran festa esportiva oberta a tota l'afició.
La Federació Catalana de Basquetbol i les institucions organitzadores esperen una gran entrada al Nou Congost en una ciutat amb una llarga tradició basquetbolística i especialment vinculada a aquest esport.
Presència destacada de jugadors del Kids&Us Manresa
La selecció dirigida per Jaume Ponsarnau comptarà amb una important representació manresana. Entre els convocats hi figuren Ferran Bassas, Gerard Fernández i Pierre Oriola, tres jugadors vinculats al Kids&Us Manresa.
La convocatòria també inclou noms destacats del panorama estatal com Joel Parra, Guillem Vives, Rafa Villar, Oriol Paulí, Pep Busquets, Aleix Font o Lluís Costa, entre d'altres.
L'equip tècnic estarà encapçalat per Ponsarnau, que estarà acompanyat pels entrenadors Gerard Encuentra, Jesús Ramírez i Xavi Schelling.
Gran Bretanya arriba en plena preparació internacional
El rival serà la selecció absoluta de Gran Bretanya, actualment situada en la 44a posició del rànquing mundial de la FIBA. El conjunt britànic afronta aquest amistós dins la seva preparació per als pròxims compromisos classificatoris per al Mundial de 2027.
La presència d'un rival internacional de primer nivell afegeix atractiu a un partit que servirà també per reivindicar el nivell del bàsquet català.
Entrades encara disponibles
Les entrades per assistir al partit continuen disponibles a través dels canals oficials de la Federació Catalana de Basquetbol. Els preus oscil·len entre els 10 i els 30 euros, amb tarifes reduïdes per a les persones federades.
A més, coincidint amb la celebració del partit, es podrà adquirir la nova equipació oficial de la selecció catalana al mateix pavelló.
L'enfrontament també es podrà seguir en directe per Televisió de Catalunya i a través de la plataforma 3Cat.
Una nova gran cita esportiva per a la ciutat
L'arribada de Catalunya i Gran Bretanya al Nou Congost reforça el paper de Manresa com una de les capitals del bàsquet català. El partit d'aquest diumenge reunirà esport, identitat i espectacle en una jornada que vol omplir el pavelló i convertir-se en una nova festa per a l'afició manresana.