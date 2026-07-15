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L'alcaldessa de Callús i tot el seu equip deixaran la primera línia política al final del mandat

Política

Elisabet Hernández confirma que no optaran a la reelecció el 2027 i assegura que més endavant explicaran els motius, mentre que ERC Bages busca relleu

  • Elisabet Hernández no optarà a la reelecció com a alcaldessa de Callús -

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de juliol de 2026 a les 13:09

L'alcaldessa de Callús, Elisabet Hernández, ha confirmat que ni ella ni la resta de l'actual equip de govern d'ERC es presentaran a les eleccions municipals de 2027. L'anunci, que havia transcendit durant la presentació de la plataforma contra la planta de biogàs de Sant Mateu, posa fi a un projecte polític que, segons defensa la batllessa, sempre s'ha concebut "com una tasca col·lectiva".

Hernández ha explicat que es tracta d'una decisió "molt meditada", adoptada "des de la responsabilitat i el convenciment", i ha avançat que els motius que han portat el govern municipal a fer aquest pas es donaran a conèixer "quan considerem que és el moment oportú", perquè, segons afirma, "mereixen el temps i el context adequats".

Una decisió compartida per tot l'equip

L'alcaldessa ha remarcat que la decisió no és individual, sinó que ha estat presa conjuntament per tots els membres de l'actual equip de govern. "Des del primer dia vam entendre aquesta candidatura com un projecte compartit. Mai no ha estat el projecte d'una sola persona, sinó el d'un equip. I, per coherència amb aquesta manera de fer, també hem decidit posar punt final a aquesta etapa junts", ha assenyalat.

Segons Hernández, tant l'entorn més proper com ERC Bages ja coneixien aquesta determinació abans que es fes pública.

Compromís fins al final del mandat

Malgrat anunciar que no repetiran candidatura, la batllessa assegura que l'equip continuarà treballant amb la mateixa implicació fins a l'últim dia del mandat. "Continuarem exercint la nostra responsabilitat amb la mateixa dedicació i el mateix compromís per Callús", ha afirmat.

Pel que fa al futur d'ERC al municipi, Hernández ha explicat que la secció local i ERC Bages treballaran conjuntament durant els pròxims mesos per valorar les diferents opcions de cara a la confecció d'una candidatura per a les eleccions municipals de 2027.

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