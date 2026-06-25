Sant Joan pel Canvi culmina la seva constitució i ratifica Àngel Sáez com a alcaldable

Sant Joan pel Canvi (SJxC) va celebrar dilluns la seva primera assemblea de militants després de la seva inscripció oficial com a partit polític. La trobada va servir per culminar el procés de constitució de la formació, validar la seva direcció i ratificar per unanimitat Àngel Sáez com a candidat a l'alcaldia de Sant Joan de Vilatorrada de cara als comicis municipals del 2027.
Primera assemblea després de la inscripció oficial
La nova formació municipalista va quedar inscrita oficialment al Registre de Partits Polítics del Ministeri de l'Interior el passat 29 de maig. Amb la celebració de la primera assemblea de militants, Sant Joan pel Canvi considera completat el procés de constitució del partit.
Durant la sessió, els afiliats van aprovar la composició de la Comissió Executiva, integrada per Àngel Sáez, Bea Méndez, Antonio Martín, Ricard Cabello i Mireia Bargués. Segons la formació, es tracta d'un equip amb perfils professionals diversos que comparteix la voluntat de construir una alternativa de govern per al municipi.
Àngel Sáez, candidat a l'alcaldia
Un dels punts destacats de l'assemblea va ser la ratificació per unanimitat d'Àngel Sáez com a candidat a l'alcaldia de Sant Joan de Vilatorrada per a les eleccions municipals del 2027.
Després de rebre el suport dels militants, Sáez va assegurar que assumeix aquesta responsabilitat amb "il·lusió, humilitat i moltes ganes de treballar". També va destacar la voluntat de construir una alternativa política basada en l'escolta activa de la ciutadania i en la incorporació de persones compromeses amb el futur del municipi.
Una proposta municipalista i independent
Sant Joan pel Canvi es defineix com una formació independent i transversal centrada exclusivament en la "defensa dels interessos dels veïns i veïnes de Sant Joan de Vilatorrada". El partit afirma que vol impulsar una manera de fer política "basada en la proximitat, la transparència, el diàleg i la bona gestió dels recursos públics".
La nova formació neix amb l'objectiu de presentar-se com una alternativa de govern al municipi i començarà ara una fase de desplegament territorial i de contacte amb la ciutadania.
Ronda de contactes amb el teixit associatiu
De cara als pròxims mesos, SJxC preveu iniciar una ronda de reunions amb entitats, associacions, col·lectius i veïns del municipi. L'objectiu és recollir propostes, ampliar la seva base social i continuar elaborant el projecte polític que presentarà a la ciutadania en les eleccions municipals del 2027.
La formació considera aquesta etapa clau per definir les seves prioritats i consolidar una proposta política vinculada a les necessitats i inquietuds dels santjoanencs.