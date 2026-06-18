Un centenar de participants es reuneixen a Sant Joan en la Trobada de Lectura Fàcil

Ampans i la Xarxa de Biblioteques del Bages han celebrat aquesta setmana la quarta Trobada de Clubs de Lectura Fàcil, una cita que ha aplegat prop d'un centenar de lectors de la comarca a Cal Gallifa, a Sant Joan de Vilatorrada. La jornada ha servit per compartir experiències al voltant de la lectura i per reivindicar el paper de les biblioteques com a espais inclusius i oberts a tota la ciutadania.
Una cita consolidada per fomentar la lectura accessible
La trobada s'ha convertit en una de les activitats de referència dels clubs de lectura fàcil del Bages. Organitzada conjuntament per Ampans i les biblioteques del territori, la iniciativa té com a objectiu facilitar l'accés a la lectura a persones amb diferents capacitats lectores, així com a persones nouvingudes o amb dificultats de comprensió.
La celebració de la jornada a Cal Gallifa ha permès reunir participants de diversos municipis de la comarca en un espai de convivència i intercanvi d'experiències, reforçant la dimensió comunitària d'un projecte que suma més d'una dècada de trajectòria.
Un llibre sobre solidaritat i esperança
L'obra escollida enguany per treballar als diferents clubs ha estat Àngels de llum, pallassos als camps de refugiats, un llibre que recull les vivències de Pallassos Sense Fronteres durant la guerra dels Balcans.
La lectura ha permès abordar qüestions com la solidaritat, l'empatia i la capacitat transformadora de la cultura, a partir d'històries que mostren com l'humor i l'alegria poden esdevenir eines de suport en contextos marcats per la guerra i la vulnerabilitat. Les reflexions compartides durant la trobada han girat al voltant d'aquests valors i de la importància de mantenir espais de relació i aprenentatge a través de la lectura.
De vuit participants a una xarxa comarcal
Actualment, el Bages compta amb deu clubs de lectura fàcil actius que reuneixen setmanalment un centenar de persones. Hi participen les biblioteques de l'Ateneu les Bases i del Casino de Manresa, així com les de Santpedor, Sant Vicenç de Castellet, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Balsareny i Sant Joan de Vilatorrada. Aquest any també s'hi ha incorporat el Club de Lectura Fàcil de Gironella.
El projecte va començar l'any 2014 a Balsareny amb només vuit participants. Dotze anys després, la iniciativa ha experimentat un creixement sostingut i s'ha consolidat com una eina d'inclusió cultural i social a la comarca.
Reconeixement a professionals, voluntariat i participants
L'organització ha volgut destacar la implicació dels professionals d'Ampans i la col·laboració de l'Associació Lectura Fàcil, que també va participar en la jornada. Igualment, s'ha reconegut el compromís de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada amb les polítiques inclusives i el paper essencial de les biblioteques, de les seves professionals i del voluntariat que acompanya els grups durant tot l'any.
La trobada també ha servit per posar en valor els mateixos lectors, autèntics protagonistes del projecte. A través de la lectura compartida, aquestes persones no només adquireixen nous coneixements i habilitats, sinó que també creen vincles, comparteixen experiències i contribueixen a construir una comunitat més cohesionada i oberta.
Un projecte que reivindica la lectura com a eina d'inclusió
Més enllà de l'activitat puntual, la Trobada de Clubs de Lectura Fàcil ha tornat a evidenciar la importància de garantir que la cultura i el coneixement siguin accessibles per a tothom. El projecte impulsat per Ampans i la Xarxa de Biblioteques del Bages treballa precisament en aquesta direcció, facilitant materials adaptats i espais de participació que permeten superar barreres i afavorir la inclusió social.
La quarta edició de la trobada ha reafirmat així l'èxit d'una iniciativa que continua creixent i que ha fet de la lectura una eina de participació, aprenentatge i cohesió per a desenes de persones de la comarca.