El Cruyff Court Pep Guardiola s'estrena amb un torneig inclusiu d'esport adaptat

El nou Cruyff Court Pep Guardiola de l'Escola La Salle de Manresa va viure dissabte passat la seva primera gran activitat amb la celebració del torneig de futbol adaptat Capacitats en Joc. La jornada va reunir una vintena d'esportistes amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Ampans en una iniciativa que va posar en valor la inclusió, la convivència i el treball en xarxa entre entitats de la ciutat.
Un torneig per fomentar la inclusió a través de l'esport
L'activitat es va desenvolupar al llarg del matí i va consistir en un torneig triangular intern de futbol 6 contra 6. Els participants es van repartir en tres equips i van disputar diversos partits en un ambient marcat per la companyonia, el respecte i la diversió.
Més enllà del vessant competitiu, la jornada va tenir com a objectiu principal promoure la pràctica esportiva adaptada i afavorir la participació activa de persones amb discapacitat intel·lectual en activitats comunitàries.
Col·laboració entre entitats de la ciutat
El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament de Manresa, la Fundació Ampans, el Club Manresa Futbol Sala i l'Escola La Salle.
L'Ajuntament ha actuat com a impulsor de la iniciativa, facilitant la coordinació entre les diferents entitats participants. Per la seva banda, el Club Manresa Futbol Sala ha assumit la direcció tècnica i esportiva del projecte, aportant educadors i tècnics especialitzats.
Ampans ha canalitzat la participació dels esportistes, mentre que La Salle ha cedit les instal·lacions del recentment inaugurat Cruyff Court Pep Guardiola.
Setmanes de preparació abans del torneig
La jornada va culminar un procés iniciat setmanes abans amb la realització de quatre entrenaments preparatoris. Les sessions, dirigides pels tècnics del Club Manresa Futbol Sala, van permetre treballar aspectes psicomotrius i tàctics, però també reforçar la cohesió del grup i fomentar el sentiment de pertinença entre els participants.
Durant el torneig, la figura del Tutor de Joc va tenir un paper destacat. Aquest model d'arbitratge posa l'accent en la mediació pedagògica i en la transmissió de valors, prioritzant el respecte mutu i el gaudi de l'activitat per sobre del resultat esportiu.
Un debut que exemplifica l'esperit del nou equipament
L'estrena del Cruyff Court Pep Guardiola amb una activitat d'aquestes característiques va servir per reforçar la vocació inclusiva del nou espai esportiu. El camp, inaugurat recentment a les instal·lacions de La Salle, neix amb la voluntat d'oferir un entorn segur, accessible i obert a la participació de tota la comunitat.
La celebració del torneig Capacitats en Joc ha estat, segons els organitzadors, una mostra dels valors que es volen impulsar des d'aquest equipament: inclusió, igualtat d'oportunitats, convivència i desenvolupament personal a través de l'esport.