La Generalitat estudia una variant soterrada de la C-55 a Monistrol de Montserrat

La Generalitat de Catalunya ha fet un primer pas per abordar una de les grans reivindicacions històriques de Monistrol de Montserrat. El Departament de Territori ha iniciat la redacció d'un estudi d'alternatives per a la integració urbana de la C-55 al seu pas pel municipi, un treball que haurà d'analitzar diverses opcions per reduir l'impacte de la carretera sobre el nucli urbà, entre les quals hi ha el soterrament de l'actual traçat i la construcció d'una nova variant subterrània sota el massís de Montserrat.
Un estudi per repensar el futur de la C-55
L'ordre d'estudi aprovada per la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat afecta el tram de la C-55 comprès entre els punts quilomètrics 11+700 i 15+300, és a dir, pràcticament tot el recorregut de la carretera pel terme municipal de Monistrol de Montserrat. L'actuació abasta uns 3,6 quilòmetres i tindrà com a objectiu determinar quina és la millor solució per compatibilitzar la mobilitat de la via amb la qualitat urbana del municipi.
L'estudi serà redactat per Infraestructures.cat en un termini de sis mesos i parteix d'una previsió econòmica estimada de 50 milions d'euros per a una futura actuació.
Tot i això, es tracta encara d'una fase preliminar. L'objectiu és comparar diferents alternatives, valorar-ne els costos, els avantatges i els impactes, i disposar de les bases tècniques necessàries per decidir quin projecte pot tenir més viabilitat en el futur.
El soterrament, una de les opcions sobre la taula
Entre les alternatives que hauran de ser estudiades, una de les més destacades és el soterrament de l'actual carretera mantenint-ne el mateix recorregut. Aquesta solució permetria alliberar espai en superfície i reduir l'efecte barrera que genera actualment la C-55 dins del municipi.
El document també planteja una segona opció de gran abast: la construcció d'una variant subterrània sota el massís de Montserrat. Aquesta infraestructura disposaria d'enllaços a diferent nivell als dos extrems del tram i desviaria el trànsit de pas fora del nucli urbà. En aquest escenari, l'actual C-55 passaria a tenir una funció local, facilitant els desplaçaments interns i l'accés a la carretera BP-1121.
A més d'aquestes dues possibilitats, l'estudi haurà d'analitzar una tercera alternativa i comparar-les totes des del punt de vista tècnic i econòmic.
Millorar la integració urbana i la mobilitat
La C-55 és una de les principals vies de comunicació entre el Bages i l'àrea metropolitana de Barcelona i suporta un volum elevat de trànsit diari. Al seu pas per Monistrol de Montserrat, la carretera condiciona la mobilitat local i la relació entre diferents sectors del municipi.
L'objectiu de l'estudi és precisament trobar fórmules que permetin integrar millor aquesta infraestructura dins del teixit urbà, reduir-ne l'impacte i millorar tant la seguretat viària com la qualitat dels espais públics.
Per aquest motiu, les alternatives que es proposin hauran de tenir en compte les previsions urbanístiques de Monistrol, així com les possibles afectacions sobre l'entorn natural i els espais protegits de la zona.
El repte de mantenir el trànsit durant les obres
En el cas que finalment s'optés per soterrar l'actual carretera, l'estudi també haurà de determinar com es podria garantir la circulació mentre durin els treballs. El document estableix que s'hauran de plantejar alternatives viables per mantenir el trànsit de la C-55 i de la BP-1121, així com els accessos a Monistrol de Montserrat durant tot el període d'execució.
Aquesta qüestió és especialment rellevant, ja que la C-55 és un eix estratègic per a la mobilitat de la Catalunya Central i també per a l'accés al monestir de Montserrat.
Anàlisi econòmica abans de decidir
Abans que qualsevol projecte pugui avançar, la Generalitat haurà d'avaluar-ne la rendibilitat social i econòmica. Com que el cost estimat supera els 10 milions d'euros, l'estudi haurà d'incloure una anàlisi específica mitjançant el Sistema d'Avaluació d'Inversions en Transport (SAIT), que permet determinar si els beneficis d'una actuació justifiquen la inversió prevista.
Aquesta anàlisi serà un dels elements clau per decidir quina alternativa té més possibilitats de convertir-se en projecte executiu.
Un primer pas cap a una reivindicació històrica
L'encàrrec de l'estudi no implica encara l'inici de cap obra ni garanteix quina serà la solució final, però sí que representa un avanç significatiu en una demanda que des de fa anys reclamen institucions i veïns de Monistrol de Montserrat.
La redacció d'aquest document permetrà disposar, per primera vegada, d'una comparativa tècnica detallada sobre les diferents opcions per transformar el pas de la C-55 pel municipi i definir quin model de mobilitat i integració urbana es considera més adequat per al futur de la població.