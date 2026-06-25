Arxiven la causa pels fets al ple de Santpedor durant la presa de possessió d'un regidor d'Aliança Catalana

La CUP Santpedor ha informat de l'arxivament definitiu de la causa judicial oberta contra el regidor Rubèn López i l'exregidor Aniol Vila pels incidents ocorreguts durant el ple municipal del 10 de febrer, en què va prendre possessió de l'acta de regidor, Jordi Soteras, militant d'Aliança Catalana. La resolució judicial posa fi al procediment per presumptes delictes de resistència i desobediència a l'autoritat.
Arxivament de la causa
Segons ha explicat la CUP en una nota de premsa, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Manresa ha decretat l'arxivament definitiu de la causa oberta contra López i Vila. La formació afirma que les interlocutòries dictades els dies 12 de març i 22 de maig conclouen que no hi ha indicis de conducta delictiva per part dels encausats.
Els fets es remunten a les protestes que van tenir lloc durant el ple municipal del 10 de febrer, convocades arran de l'entrada a l'Ajuntament del regidor trànsfuga vinculat a Aliança Catalana.
Crítiques de la CUP a l'actuació policial i política
La CUP sosté que l'arxivament desacredita les acusacions formulades arran dels fets i considera que queda qüestionada l'actuació de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra durant aquella jornada. També reclama una rectificació pública dels grups municipals de SEAM, Junts i del govern d'ERC, als quals acusa d'haver criminalitzat la protesta.
Una querella encara en tramitació
Paral·lelament, la CUP ha informat que l'exregidor Aniol Vila ha presentat una querella criminal contra el cap de la Policia Local de Santpedor i un agent dels Mossos d'Esquadra. Segons la formació, la denúncia atribueix als dos agents presumptes delictes de detenció il·legal, lesions, atemptat contra la integritat moral i vulneració de drets civils.
Aquest procediment judicial segueix el seu curs i, de moment, no hi ha cap resolució sobre el fons de les acusacions plantejades.