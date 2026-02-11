Vídeos: seqüència prèvia a la detenció durant el ple de Santpedor amb Aliança Catalana

La detenció de l'excandidat de la CUP a Santpedor, Aniol Vila, durant la sessió plenària de presa de possessió de l'acta de regidor per part del vicepresident d'Aliança Catalana al Bages, Jordi Soteras, encara cueja. Tots els esforços de resistència del propi Vila i dels dos regidors i un exregidor de la CUP no van evitar que els agents, amb moltes dificultats, se l'acabessin enduent a comissaria.
Com es va arribar a aquesta situació? Què va passar abans?
La situació es va tensar molt quan pocs minuts abans de començar el ple, el desplegament policial -Policia Local i Mossos d'Esquadra- va acompanyar militants d'Aliança Catalana arribats d'altres punts de la comarca a la Capella de Sant Andreu -sala on se celebren els plens municipals- per una porta lateral a l'empara de la seva seguretat per la presència de la concentració antifeixista a la porta principal.
Pocs segons després i davant l'imminent inici de la sessió, la policia va obrir la porta principal, però situant-hi agents que barraven el pas. En aquests primers moments van entrar tres persones, una de les quals Aniol Vila. Després d'uns segons, la policia va decidir tornar a tancar portes i els agents que les custodiaven van empènyer els manifestants, provocant l'enuig de les persones que estaven concentrades i que volien accedir a l'espai. Tot i així, en cap moment no hi va haver cap acció de força per provocar l'accés al recinte.
En paral·lel, a dins, l'Aniol Vila va reclamar a l'alcalde Agustí Comas que si havia deixat entrar els d'Aliança Catalana -assenyalant-los-, que eren de fora del poble, havia de deixar entrar als santpedorencs, que tenien més dret que ells de seguir el ple.
Vila i Comas es van dirigir cap al centre de la sala, i amb policies presents, van discutir sobre els drets d'uns i altres. L'alcalde va demanar calma, i els agents van observar que no era convenient tornar a obrir portes perquè hi havia molta més gent fora que la que cabia a la capella. Tampoc van aconsellar reobrir-les per deixar entrar públic fins a obrir l'aforament. A la sala hi havia encara moltes cadires buides i espai suficient per seguir el ple a peu dret.
Davant de la vehemència d'Aniol Vila en les seves reclamacions, dos agents el van agafar pels braços des de darrere amb la intenció acompanyar-lo-lo a la porta lateral i fer-lo sortir de la sala. Tot plegat sense que el batlle, que és la màxima autoritat municipal durant la sessió plenària i l'única persona que pot ordenar una expulsió del ple, no ho ordenés ni ho indiqués.
Davant la negativa de Vila a abandonar la capella, i entenent, els agents, que es resistia a obeir-los, van procedir a la seva detenció. Llavors, Vila sí que es va resistir, amb la intenció de dos regidors i un exregidor de la CUP d'evitar que se l'enduguessin.
Ja al carrer, un fort dispositiu policial va procedir a emportar-se el detingut cap al vehicle per traslladar-lo a la comissaria de Manresa. En paral·lel, es reforçava la línia policial davant la sala de sessions.
Tot seguit, el ple va començar tot i la demanda de suspensió que van fer els regidors de la CUP. Al segon punt Jordi Soteras prenia l'acta de regidor com a regidor no adscrit.