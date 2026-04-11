El Manresa CBF suma la tercera victòria seguida i dormirà cinquè provisional

El Manresa CBF ha aconseguit una nova victòria a la LF2 després de superar el TGN Bàsquet per 53-67 a Tarragona, un triomf que permet a les jugadores de Marc Rovirosa encadenar tres jornades guanyant i situar-se provisionalment en la cinquena posició.
Reacció després d'un inici complicat
El partit no ha començat de cara per a les manresanes, amb un TGN Bàsquet més inspirat en els primers compassos que ha tancat el primer quart amb avantatge (18-14). Les locals, cueres del grup, han sabut mantenir el ritme durant bona part de la primera meitat i han arribat al descans amb un ajustat 27-23.
Tot i els intents de reacció de les bagenques abans del descans, les tarragonines han resistit bé les primeres embranzides.
Superioritat clara a la segona meitat
Després del pas pels vestidors, el Manresa CBF ha fet un pas endavant decisiu. Amb més encert ofensiu i una defensa més sòlida, les de Rovirosa han començat a capgirar el marcador fins a tancar el tercer quart amb un lleuger avantatge (42-44).
En l'últim període, les visitants han imposat el seu ritme i han obert una escletxa definitiva fins al 53-67 final, confirmant la seva superioritat en el tram decisiu del partit.
Mariona Teixidó lidera el triomf
La gran protagonista del matx ha estat Mariona Teixidó, amb una actuació espectacular: 22 punts, 12 rebots, 3 assistències i 8 faltes rebudes, per a un total de 33 de valoració.