El Baxi Manresa respira després de derrotar el Joventut (87-77)

Final de la mala ratxa de resultats del Baxi Manresa. Els de Diego Ocampo s'han imposat al Joventut en un partit que han dominat gairebé tota l'estona i que han sabut gestionar al tram quan semblava que l'encert no estava del cantó bagenc. Álex Reyes i Eli Brooks han estat lluïts durant tota la matinal. Però ha estat Ferran Bassas qui ha decidit el duel amb dos triples en aquells moments en què la pilota més crema. Gustav Knudsen ha fet una nova passa endavant en el seu desenvolupament com a jugador.
Eli Brooks, Agustín Ubal, Álex Reyes, Gustav Knudsen i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han format el quintet inicial del Baxi Manresa. Ricky Rubio, Lude Hakkanson, Cameron Hunt, Yannick Kraag i Miguel Allen, el del Joventut. Després d'uns primers compassos embolicats, els manresans han aconseguit obrir el marcador. Les cistelles de Brooks i Reyes i un triple de l'extremeny donaven les primeres alegries de la matinal al Nou Congost. (7-0, minut 3). Rubio ha inaugurat l'anotació visitant des de la llarga distància. El base del Masnou ha liderat dels verd-i-negres que han aconseguit avançar-se. Per petits marges sempre rebatuts per part del Baxi Manresa. El triple de Brooks tancava els primers deu minuts amb una mínima renda a favor del Baxi Manresa (18-17, minut 10).
Knudsen i Reyes han impulsat el seu equip. El danès continua amb la seva progressió de les darreres setmanes. Una cistella seguida d'una recuperació i assistència a Reyes obrien un nou marge a favor del Baxi Manresa (25-20, minut 13). Novament, el Joventut ha eixugat el seu desavantatge. Aquest cop, però, sense que la reacció fos complerta. Marcis Steinbergs responia amb quatre punts seguits abans de cometre la seva tercera personal. Tot i l'encert exterior del conjunt badaloní, el Baxi Manresa ha aconseguit administrar la renda obtinguda (39-37, minut 20).
El Baxi Manresa ha igualat el seu màxim avantatge només començar la segona part gràcies a Brooks i Reyes, els seus jugadors més inspirats ja al primer temps. Més tard, un triple del base amb passaport irlandès situava la diferència a la barrera dels deu punts (49-39, minut 14). Eren els millors moments dels bagencs que han tret de polleguera Jabary Parker. El nord-americà encara n'ha sortit prou airós en rebre només una tècnica quan en moltes ocasions per menys hi ha jugadors que n'han rebut dues i han estat desqualificats. Els de Dani Miret ho han intentat novament amb bones accions de Ruzic i Hunt i un triple afortunat de Rubio. El Baxi Manresa arribava al període definitiu amb sis punts al seu favor (62-56, minut 30).
El partit ha viscut els seus millors moments quan més s'hi jugaven els dos equips. Els cops que Hunt i Rubio etzibaven al Baxi Manresa trobaven resposta per part bagenca. Bassas i Kao sumaven bones accions que permetien als d'Ocampo seguir al davant (73-67, minut 35). El rebot defensiu passava el ser el punt feble del Baxi Manresa. Dues pèrdues evitables donaven una segona oportunitat als badalonins que sabien aprofitar. El desencert en el llançament també ha permès que la Penya s'acostés perillosament al marcador amb Ruzic completant un gran partit. Bassas anotava dos triples en moments calents. Pierre Oriola també sumava dos punts des del 4,60 per situar el 83-77 a manca de 50 segons per al clàxon final. Els àrbitres assumien la seva quota de protagonisme al no assenyalar com antiesportiva una clara personal de Rubio. Tampoc ha calgut. El triple final de David Duke, el primer després de set intents, ha estat el colofó (87-77).
Incidències: Carlos Peruga, Raúl Zamorano i David Sánchez Benito han arbitrat el partit. Louis Olinde, amb pantalons de xandall, ha fet exercicis d'escalfament amb els seus companys abans de començar el partit. Abans de l'inici, l'històric delegat del club, Fernando Peñarrubia, ha rebut un homenatge pels seus anys de dedicació.