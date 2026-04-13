De Brasília a Vilafranca: diumenge històric per a l'atletisme manresà

L'Avinent Manresa ha viscut un diumenge de grans resultats tant a nivell internacional com estatal, amb actuacions destacades al Campionat del Món de marxa atlètica per equips disputat a Brasília i en un control federatiu a Vilafranca del Penedès.
Podi mundial per a Griselda Serret
La marxadora Griselda Serret ha estat una de les grans protagonistes en la Mitja Marató del Mundial, on ha assolit una meritòria 27a posició amb un temps d'1h42'52". Aquest resultat ha contribuït de manera decisiva a la segona posició de l'equip estatal, que s'ha proclamat subcampió del món per equips.
També ha brillat Eloi Anton en categoria sub20, amb una excel·lent desena posició en els 10 quilòmetres marxa i una millor marca personal de 42'21". La seva actuació ha ajudat la selecció espanyola a situar-se en una destacada quarta posició final.
Rècord de Catalunya per a Anna Recuenco
Paral·lelament, a Vilafranca del Penedès, la jove llançadora Anna Recuenco ha protagonitzat una actuació espectacular en el llançament de disc. L'atleta sub16 ha establert un nou rècord de Catalunya amb un millor intent de 48,02 metres, superant àmpliament la seva anterior plusmarca (43,92).
Amb aquest registre, Recuenco es queda a només 49 centímetres del rècord d'Espanya de la categoria, confirmant la seva gran projecció i consolidant una jornada rodona per a l'atletisme manresà.