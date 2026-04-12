L'Avinent Manresa es queda a les portes del podi en el Campionat de Catalunya de Clubs

Les dues formacions absolutes de l'Avinent Manresa van protagonitzar una destacada actuació en la primera jornada del Campionat de Catalunya de Clubs A, disputada a Santa Coloma de Gramenet, quedant-se a només onze punts del podi. El conjunt bagenc va sumar 343 punts, per darrere de l'AA Catalunya, que amb 354 es va situar en tercera posició.
La classificació de la jornada va estar encapçalada per l'Hospitalet Atletisme (455,5 punts), seguit del FC Barcelona (451), mentre que l'AA Catalunya completava el podi. Per darrere de l'Avinent Manresa es van situar la Unió Colomenca Atletisme, el Cornellà Atlètic, el CA Igualada i el Lleida UA.
Bons resultats en categoria masculina
En categoria masculina, va destacar la victòria de Biel Cirujeda en els 400 metres llisos amb un temps de 48"11, en una de les actuacions més destacades del conjunt manresà. També va sobresortir el tercer lloc de Gonçalo J. Sousa en els 3.000 metres llisos (8'39"33).
Entre les altres actuacions rellevants hi ha les quartes posicions de Joan Jiménez en salt d'alçada (1,98 m), Clement Darques en llançament de disc (45,76 m) i Urién Fernández en els 5 quilòmetres marxa (21'49"99, millor marca personal). A més, Oriol Vergés va ser sisè en els 400 metres (49”53), mentre que Roger Gómez (1.500 m) i Lluís Toledo (alçada) van acabar en setena posició.
Destacada aportació femenina
Pel que fa a la categoria femenina, l'equip també va oferir un alt nivell competitiu, amb dues segones posicions destacades: Ericka Badeau Maseras en els 100 metres llisos (11"69) i Camille Jalu en javelina (41,10 m, millor marca personal).
També van pujar al tercer esglaó Laura Rincón en llargada (5,83 m) i Emilia del Hoyo en els 100 metres tanques (13”92). A més, es van registrar diverses quartes posicions, com les de Júlia Rodríguez (1.500 m), Laura Clemente (perxa), Ainhoa Martínez (pes) i Anna Artero (3.000 m), que van contribuir de manera decisiva a la puntuació global.
Amb aquests resultats, l'Avinent Manresa es manté en la lluita amb els millors equips del país i afronta la següent jornada amb opcions de seguir escalant posicions en la classificació general.