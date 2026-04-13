Quatre medalles per al CTJ Bages i Moianès a la Copa Catalana absoluta de judo

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha completat una destacada actuació a la I Copa Catalana de Judo en categoria absoluta 2026, disputada aquest cap de setmana. L'expedició ha tancat la competició amb un total de quatre medalles -un or, una plata i dos bronzes- i dos diplomes de finalista, en una cita de màxim nivell.
Un or i una plata per liderar el medaller
La gran protagonista ha estat Júlia Beltran (Osona Judo Club), que s'ha proclamat campiona en la categoria de -48 kg i ha aconseguit la medalla d'or. També ha brillat Jordi Pérez de Mendiguren (Esport7), que ha signat una excel·lent actuació en -100 kg, penjant-se la medalla de plata.
Dos bronzes i bones classificacions
El medaller del CTJBM s'ha completat amb els bronzes de Dimitri Rubolet (Club Judo Moià), en -60 kg, i Julen Muñoz (Esport7), en -66 kg, tots dos després de combats molt competits.
A més, Jan Perau (-73 kg) i Lucas de Nardo (-100 kg), tots dos d'Esport7, s'han quedat a les portes del podi amb una cinquena posició, mentre que Marc Escribà (-100 kg) ha finalitzat setè. També ha participat Ariadna Álvarez en la categoria de -57 kg.
Consolidació en categoria absoluta
Amb aquests resultats, el Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès referma el seu bon nivell competitiu no només en les categories de base, sinó també en l'àmbit absolut, consolidant-se com una de les referències del judo català.